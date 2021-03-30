Adana'da normalleşmeyle birlikte günlük et tüketimi 32 tona ulaştı

Pandemide kontrollü normalleşme döneminde Adana'da 2 Mart tarihinden bu yana et tüketimi arttı.

Restoranların saat 19.00'a kadar müşterilerini kabul ettiği kentte, tescilli Adana kebabını tatmak için şehir dışından gelenler ile şehir halkı, kebapçılara akın ediyor.

Bu durum kentteki et tüketimine de yansıdı. Adana’da son 1 ayda et tüketimi günlük ortalama 32 tona ulaştı. Restoranlarda 5 katı, kasaplarda ise yüzde 30 oranında satışlarda artış yaşandı.



"GÜNLÜK 50-55 TONA ÇIKMASINI BEKLİYORUZ"



Kısıtlama dönemi günlük ortalama 12-13 ton et satıldığını belirten Adana Kasaplar Odası Başkanı Murat Yağmur, “Kendi bloknotlarımız, Tarım İl Müdürlüğü ve et kombinalarından aldığımız rakamlara göre yasakların kalkmasıyla birlikte restoran, lokanta ve kasaplarda ortalama günlük 32 ton et tüketildiğini gördük. Kebabıyla ünlü Adana'da şehir dışından da misafirlerimizin gelmesiyle birlikte et tüketimi günlük ortalama 32 ton ile rekor kırıyor. Normal hayata geçiş yaparsak bunun günlük 50-55 tona çıkmasını bekliyoruz. Kentimizde et sıkıntısı yok. İstanbul, Gaziantep, İzmir ve Antalya'ya kadar et gönderiyoruz. Türkiye'nin et ihtiyacını hemen hemen Adana karşılıyor. Canlı besilerimiz mevcut. Kurban Bayramı'nda da herhangi bir sıkıntı yaşamayacağız" diye konuştu.



"ET SATIŞI 5 KATI ARTTI"



Kentte uzun yıllardır kebapçılık yapan Yaşar Aydın ise satışlarının 5 katı oranda artış gösterdiğini söyleyerek şöyle konuştu:



"Kısıtlama döneminde paket servis, gel-al ile hizmet veriyorduk. Biz bundan bir zevk alamıyorduk. Et satışı 5 katı oranda artarak patlama yaşadı. Bizden alışveriş yapan insanlar mutlu, biz mutluyuz, gelen müşterilerimiz mutlu. Adanalılar eti sıcak sever, kebap sıcak yenir. Paketle giden kebabın tadı olmaz. Bizim satışlarımızda yüzde 500-600-700 arttı. Eskiden insanlar iş için Adana'ya geliyorlardı şimdi kebap için Adana'ya geliyorlar. Yurt dışından ve şehir dışından gelenler kaburgadan, boru kebabına, ciğere kadar çok rağbet gösteriyor. İnsanlar kentimizi ve kebabımızı özlemiş. Hep birlikte ülkemiz için kurallara daha fazla uyalım."



YÜZDE 30 YÜKSELDİ



Kasap Mehmet Aytekek ise et satışlarının iyi gittiğini belirterek, "Pandemi sürecinde yasakların kalkmasıyla birlikte işler hareketlendi. Özellikle kebapçıların, restoranların açılması bunda etkili oldu. Satışlarda yüzde 30 oranında bir yükseliş oldu" dedi.

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