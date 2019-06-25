Deri sektörü temsilcilerinden Desa Deri San. ve Tic. AŞ, ihracatta da önemli bir başarıya imza attı.

Desa Deri'nin ürünlerinin tüm dünyaya ihracatını gerçekleştiren Adesa Mağazacılık Tekstil ve Deri San. Tic. AŞ, 33 milyon 362 bin dolarlık satış ile deri sektöründe 2018 yılında en çok ihracat yapan ilk üç firma arasına girdi.

İHRACATIN YÜZDE 76'SINI DA TEK BAŞINA GERÇEKLEŞTİRDİ



Desa Deri, 47 yıldan beri Türkiye deri sektörüne öncülük ederken, Adesa Mağazacılık vasıtasıyla kendi tasarım ve üretimi olan ürünlerle dünya modasına da yön veriyor.

Adesa Mağazacılık deri sektörünün kalbinin attığı İtalya'ya, Türkiye'nin yaptığı deri saraciye ihracatının yüzde 76'sını tek başına gerçekleştiriyor.

Adesa Mağazacılık, Desa Deri ürünlerini 25 ülkede 180 satış noktasında tüketici ile buluşturuyor. Uluslararası tasarım ekibi tarafından oluşturulan koleksiyonları Milano, Paris gibi moda haftalarında sergilenen Desa, aynı zamanda dünyanın birçok lüks markasıyla yıllardan beri süregelen işbirliklerine de hız kesmeden devam ediyor.



AR-GE YATIRIMINDA 143'ÜNCÜ SIRADA



Tüm iş süreçlerini kendi ekip ve tesisleriyle yöneten Desa Deri; tasarım, yenilik ve inovasyon konularına da özel önem veriyor. Desa Deri, AR-GE'ye yaptığı yatırımla Türkiye'deki dev sanayi firmaları ile yarışıyor. Bir önceki yıla göre yüzde 27 artış sağlayarak 2018 yılında 2.3 milyon liralık AR-GE yatırımına imza atan Desa Deri, bu yatırımla AR-GE'ye en fazla yatırım yapan firmalar arasında 143'üncü sıraya yerleşti.

Türk halkına kendi tasarım ve üretimi olan ürünler ile dünya moda trendlerini sunan Desa Deri San. Ve Tic. AŞ, ve bunları dünyanın dört bir yanına ulaştıran Adesa Mağazacılık Tekstil ve Deri San Tic AŞ bundan sonra da aynı vizyon ve çalışma prensipleri ile hizmet vermeye devam etmeyi planlıyor.

