Adıyaman'da 160 milyon liralık tekstil entegre tesisi kuruldu

Mega Polietilen Köpük Sanayi ve Ticaret A.Ş., Adıyaman Besni Organize Sanayi Bölgesi'ne, tekstil entegre tesisi kurduğunu açıkladı.



600 KİŞİYE İSTİHDAM



Yeni yatırıma ilişkin bilgi veren Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hakan Özhan, ilk etapta 600 kişiye istihdam sağlayarak bölgenin ekonomisine ve halkına can suyu olacaklarını ifade etti.

Özhan, bölgeye yaptıkları dev entegre tesisle pandemiden sonra ortaya çıkan gerek Avrupa'da gerek dünyadaki tedarik ihtiyacının önemli bir kısmını buradan karşılanacağını vurguladı.

160 MİLYON LİRA YATIRIM



'Sıfır atık' projesiyle yola çıkarak arıtma tesisiyle bölgede bir ilke imza attıklarının altını çizen Özhan, "Yatırım projesinin ilk etabı olan örme-boya apreleme tesisine 160 milyon lira yatırım yaparak uluslararası rekabete hazır hale getirildi" dedi.



İHRACAT ODAKLI ÜRETİM



Özhan, bu tesisle yıllık 12 bin ton boyalı kumaş üreteceklerini ve tamamen ihracat odaklı çalışacaklarını da dile getirdi.