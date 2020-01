"Afyonkarahisar 2020'de 2 milyondan fazla turist ağırlayacak"

Şehrin ekonomi, turizm, yatırım ve gastronomi alanındaki faaliyetlerinin ele alındığı toplantıda konuşan Afyonkarahisar Valisi Tutulmaz, Afyonkarahisar'ı tarihin, kültürün, mermerin, termalin ve lezzetin merkezi olarak tanımladıklarını, bunların hepsinin kentin ekonomisinde ve tanıtımında önemli etkisi olduğunu bildirdi.



Afyonkarahisar'ın Frigler, Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemleri açısından büyük önem arz ettiğini ifade eden Tutulmaz, Afyonkarahisar'ın, sucuk, lokum, yumurta, haşhaş, vişne gibi gıda ürünlerinin üretiminde birinci sırada olduğunu, aynı zamanda mermerde dünyaca önemli şehirler arasında bulunduğunu anlattı.



Şehrin tarihi ve turistik yönünün zengin olduğunu ve termalde yüksek potansiyellerinin bulunduğunu belirten Tutulmaz, şunları kaydetti:



"Bugün itibarıyla şehrimizde yatak kapasitesi 27 bine ulaşmıştır. 11 adet 5 yıldızlı otelimiz mevcut. Kalkınma planlarında öngörülen rakam 75 bin adet. Yani ilimizde 75 bin yatak kapasitesine çıkacak potansiyelimiz mevcuttur. Bunun da hızlı şekilde doldurulacağından eminiz. Şu anda 6 adet yatırım belgeli tesislerde yapım çalışmaları devam ediyor. Bu tesisler de tamamlandığında 31 bin 390 yatak kapasitesine ulaşacağız. Afyonkarahisar bütün bunların yanında Avrupa Tarihi Termal Kentler Birliği üyesi olan bir şehir. Bu alanda dünyada 42 ilden biriyiz. Bu uygulamayla ilimiz tarihi termal rotasının bir parçası haline geldi. Bu adımımızla ulusal düzeyden uluslararası düzeye çıktık."



2020'DE 2 MİLYONDAN FAZLA TURİST AĞIRLAYACAK



Tutulmaz, 2019'da 50 bini yabancı olmak üzere 1,7 milyon kişinin Afyonkarahisar'daki otellerde konakladığını belirterek, bu sayının 2020'de 2 milyonun üzerine çıkmasını beklediklerini, ancak esas hedeflerinin gelen turistin kentten memnun ayrılması ve yeni turistler getirmesi olduğunu vurguladı.



Şu anda kentteki otellerin tamamen dolu olduğunu, yıl genelinde ise doluluk oranının yüzde 70-80 civarında seyrettiğini belirten Tutulmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:



"27 bin yatak kapasitemiz var ancak öngörülen rakam 75 bin. Şu anda yatırımı süren, yatırım yapmayı düşünen, faaliyete geçecek olan oteller var. Her yıl yeni yatırımcılarla bu süreç devam edecek. Şu anda yapımı süren 6 bin yatak kapasiteli otellerin yatırım tutarı 1,5-2 milyar lira düzeyinde. Ancak 75 bin yatağa çıkarırsak mevcudun 3 katına ulaşacağız. Farklı yıldızlarda 50 bin yatak kapasitesi hayata geçirmek demek 10 milyar liralık yatırım yapılacağı manasına gelir. Yani kente yapılacak daha çok yatırım var."



Uluslararası otel zincirlerine çağrıda bulunan Tutulmaz, "Uluslararası otel zincirlerini şehrimize bekliyoruz. Bu markaların birçoğunun termal oteli yok. Kentimize gelip yatırım yaparlarsa karlı çıkacaklardır. Şehrimizde yer sıkıntısı da yok. Yerleri ayrılmış durumda." dedi.



Tutulmaz, halihazırda üniversite bünyesindeki termal fizik tedavi rehabilitasyon merkezine Türkiye'nin her yerinden ilginin arttığını,10 aylık sıranın bulunduğunu belirterek, bu alanda ciddi ihtiyaç olduğunu söyledi. İhtiyacı göz önüne alarak şehirde sağlık endüstri merkezi kurmak istediklerini dile getiren Tutulmaz, "3 bin kişiye kadar rehabilitasyon hizmeti verilecek yer planlanıyor. Her türlü rehabilitasyon hizmeti burada sunulacak. Çalışmalar son aşamaya doğru ilerliyor. Kısa sürede ilimize kazandıracağız." dedi.



"AIRBUS'A AFYONKARAHİSAR'DA YEDEK PARÇA ÜRETİLECEK"



Tutulmaz, Afyonkarahisar'ın aynı zamanda bir sanayi şehri olma yolunda hızlı şekilde ilerlediğini belirterek kentte 20'ye yakın makine üreten fabrika bulunduğunu söyledi.



Gerek tarım makineleri gerekse mermer makineleri alanında önemli aşama kaydedildiğini dile getiren Tutulmaz, "Şehrimizde bir yatırımcı tarafından kaya kamyonu üretimi başlayacak. Tamamen ithal edilen bu kamyon seri üretime hazır. Bu yıl 20 ila 40 kamyon taş ocaklarına çıkmış olacak. Yatırımcımız, bu kamyonun tüm dünya tarafından talep edileceğini belirtiyor." dedi.



Bir başka yatırımcının uzaktan kumandalı araç ürettiğini aktaran Tutulmaz, sözlerini şu şekilde sürdürdü:



"Bir kilometreye kadar uzaktan kumanda ile çalışılabilir durumda. Yine şehrimizde bir yatırımcımız yoğun bakım ünitesinde yeni doğan çocukların beslenmesi konusunda bir aparat yaparak bu konudaki ithalatın önüne geçti. Burada bulunan bir başka şirketimiz ise Airbus ile görüşmelerde sona geldi. Airbus'a Afyonkarahisar'dan yedek parça üretilecek. Bunlar dışında tarım ve mermer makinelerinin her türlüsü ilimizde üretilmektedir. Hızlı bir şekilde sanayi şehri olma yolunda ilerliyoruz."



Tutulmaz, şu anda 30 vilayete sabah gidip akşam dönülebilecek lokasyonda bulunduklarını, bu kentlerin Türkiye nüfusunun yüzde 80'ini barındırdığını belirterek, "Kalkınmada öncelikli yer teşviklerimiz çok cezbedici. O yüzden yatırımcılarımızı otel ve termal yatırımına, sağlık endüstri bölgesine, organize sanayi bölgelerimize bekliyoruz. Afyonkarahisar'a yatırım yapan kaybetmez." dedi. Şehirdeki işsizlik oranının, Türkiye ortalamasının çok altında, yüzde 5 olduğunu dile getiren Tutulmaz, birçok işçi ilanında eleman bulunamadığını, insanların genelde kamuda iş aradığını bildirdi.



Afyonkarahisar Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Karakuş, Afyonkarahisar'ın UNESCO tarafından verilen gastronomi şehri unvanı verilen 36 şehirden birisi olduğunu, Türkiye'de kendileri dışında sadece 2 il bulunduğunu belirterek, belediyenin, yöresel yemeklerin sunulacağı gastronomi mutfağını hayata geçirdiğini, restoranın kısa süre içerisinde açılacağını söyledi.



Gastronomi alanında yaptıkları faaliyetlerde bahseden Karakuş, şehrin mevlevihanesi ile de ön plana çıktığını, 2019'da burayı 450 bin kişinin ziyaret ettiğini anlattı. Karakuş, Afyonkarahisar'ın lokasyon itibarıyla bir kavşakta bulunduğunu, birçok kenti birbirine bağladığını kaydederek, geçiş güzergahlarında gastronomiyle alakalı yöresel ürünler satış ve sunum yerleri açacaklarını vurguladı.



AFYON GIDA, TURİZM VE MERMERDE ÖNE ÇIKIYOR



Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser ise şehrin üç önemli alanda öne çıktığını, bunlardan birincisinin "gıda" sektörü olduğunu, bu alanda sucuk, pastırma, kaymak, şekerleme, kaymaklı ekmek kadayıfı, patatesli ekmek, haşhaşella ve yumurta gibi ürünlerin bilinirliğinin çok yüksek olduğunu söyledi.



Termal turizminde ilk sırada olduklarını, sağlık turizminde de ilk basamaklara hızla tırmandıklarını dile getiren Serteser, sağlık endüstrisi bölgesi oluşturma çabalarının bulunduğunu, arazinin en güzel yerde ayrıldığını, spor turizminde çok iyi noktaya geldiklerini anlattı.



Serteser, üçüncü önemli sektörün mermer olduğunu kaydederek, geçen yıl itibarıyla 200 milyon dolarlık mermer ihracatı gerçekleştirdiklerini, Türkiye doğal taş ihracatının yüzde 11'ine denk düştüğünü bildirdi.



Sağlık endüstri bölgesi için 750 bin metrekarelik yer ayrıldığını belirterek, şu bilgileri verdi:



"Yatırım planlaması ilk aşamada 250 milyon dolar ancak toplam yatırım bir milyar dolara çıkacak. Burada oteller, fizik tedavi merkezleri, wellness, SPA, yaşlı bakım evleri, Ar-Ge merkezi, bu konularda üretim yapabilecek tesisler olacak. Burada çalışmalarımızı en üst düzeyde sürdürüyoruz. Burayı Türkiye'nin ilk sağlık endüstri bölgesine sahip şehir yapacağız."



Serteser, Afyonkarahisar'ın cari fazla verdiğini, 80 milyon dolarlık ithalata karşı 363 milyon dolarlık ihracat yaptıklarını aktararak, kentin 2023 ihracat hedefinin 1 milyar dolara çıkmak olduğunu, 2020'deki ihracat beklentilerinin ise 450 milyon dolar olduğunu bildirdi.



AFYONKARAHİSAR SANAYİCİLERİNDEN 5 TALEP



Serteser, İstanbul'da kayıtlı firmaların müşterileri bulduktan sonra Afyonkarahisar'a gelerek ürünü aldığını ve kendisinin ihracat yaptığını belirterek, "Burada aslında bütün istihdamı ve üretimi Afyonkarahisar'daki firma yapıyor ancak ihracat İstanbul'a yazılıyor. Biz o ihracatın şehrimize yazılmasını istiyoruz. Mermerde 100 milyon dolarlık ihracat kaybı yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.



Maden ocağı açma süreçlerinin kısaltılması talebinde bulunan Serteser, bölgesel havalimanı özelliği taşıyan Zafer Havalimanı'na İstanbul'dan uçuşların artırılması ve farklı güzergahlardan da uçuş konulmasını istedi.



Serteser, merkezdeki organize sanayi bölgesinde yerlerin dolu olduğunu, farklı bir noktada yeni yer oluşturduklarını kaydederek, "İl bazında organize sanayi bölgelerinde yüzde 75 parsel doluluğuna ulaşılamamışsa yeni bir organize sanayi bölgesi açtırılmıyor. İl genelinde 8 OSB var. Diğerlerindeki doluluk istenilen seviyede olmadığı için şehir merkezindeki ikinci OSB'yi istediğimiz noktaya getiremiyoruz. Burada kolaylık talep ediyoruz." diye konuştu.



Afyonkarahisar-İzmir-Ankara yüksek hızlı tren hattının bir an önce bitirilmesini istediklerini dile getiren Serteser, toptan yumurtada KDV'nin yüzde 1'e düşürülmesi konusunda teşekkürlerini iletti.