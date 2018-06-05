Maliye Bakanı Naci Ağbal, borçlara yönelik yeniden yapılandırmayla ilgili açıklamalarda bulundu.



Ağbal, 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Kanun'a başvuruların 18 Mayıs 2018 tarihinde başladığını hatırlattı.



Ağbal, şu ana kadar internet üzerinden 327 bin 892, vergi dairelerinden de 43 bin 317 olmak üzere toplamda 371 bin 209 başvuru aldıklarını ifade ederek, "Getirdiğimiz düzenlemeyle, vergi ve prim alacakları ile çok sayıda vatandaşımızı ilgilendiren Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), trafik para cezaları, askerlik para cezaları, seçim ve nüfus para cezalarını yapılandırıyoruz. Yine öğrencilerimizin öğrenim kredisi borçlarını ve vatandaşlarımızın ecrimisil borçlarını bu kanunla yapılandırıyoruz." diye konuştu.



SON TARİH 31 TEMMUZ



Vatandaşların, başvurularını yapmaları için çok farklı seçenekler oluşturduklarını dile getiren Ağbal, "Başvurular başladı. Kanunun getirdiği imkanlardan yararlanmak için 31 Temmuz 2018 tarihine kadar başvuruda bulunulması gerekiyor. Ödemeler ise SGK'ya ağustos, Maliye'ye eylül ayında yapılacak" değerlendirmesinde bulundu.



BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?



Ağbal, başvuruların vergi dairelerine yapılabileceği gibi, internetten de gerçekleştirilebileceği bilgisini vererek, şöyle devam etti:



"Vatandaşlarımız başvurularını dilerse vergi dairelerine giderek bizzat yapabilirler. Öte yandan Gelir İdaresi Başkanlığının 'www.gib.gov.tr' internet adresi veya e-devlet hizmeti 'www.turkiye.gov.tr' üzerinden de yapılması mümkün.



Ödemeler de yine vergi dairelerine, bankalara nakden yapılabilir. Dileyen vatandaşlarımız banka kartı/kredi kartı kullanarak da ödemelerini gerçekleştirebilir. Yine internet bankacılığı kullanılarak da bu ödemeler yapılabilir. Bu yapılandırma kanunu, devlete borcu olan vatandaşlarımız için kaçırılmaz, tarihi fırsatlar sunuyor. Tüm vatandaşlarımızı bundan yararlanmaya davet ediyorum."



"BORÇLAR DÖRTTE BİRİ SEVİYESİNE DÜŞÜYOR"



Kanunun getirdiği imkanların detaylarına da işaret eden Ağbal, alacak asıllarına yıllık yüzde 16,80 olarak uygulanan gecikme zamlarının yerine, yıllık yüzde 3-4 oranında Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinin (Yİ-ÜFE) aylık değişim oranlarını kullanarak faiz hesapladıklarını, böylece borçların dörtte biri seviyelerine düştüğünü ifade etti.



Naci Ağbal, yapılandırılan alacakların ilk taksit ödeme süresi içinde peşin ödenmesi halinde Kanun hükümlerine göre hesaplanan Yİ-ÜFE tutarından yüzde 90 indirim, kapsama alınan idari para cezalarının aslında ise yüzde 25 indirim yapılacağını bildirdi.



Kanunda bir ilk yaptıklarını da aktaran Ağbal, söz konusu borçların ilk iki taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde Yİ-ÜFE tutarından yüzde 50 indirim, kapsama alınan idari para cezalarının aslında ise yüzde 12,5 indirim yapılacağını ifade etti.



"MTV VE TRAFİK PARA CEZASINDA FAİZ SIFIRA YAKLAŞIYOR"



Öte yandan özellikle Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ve trafik para cezalarında peşin ödeme seçeneğinde faizin neredeyse sıfıra kadar düştüğe işaret eden Ağbal, şöyle devam etti:



"5,2 milyon kişinin 6 milyar lira MTV, 4,2 milyon vatandaşımızın da 3,2 milyar lira trafik para cezası borcu var. Örneğin 2014 yılının ocak ayında bin lira MTV borcu olan bir vatandaşımızın, 18 Mayıs 2018 tarihi itibarıyla gecikme zamlarıyla birlikte borcu bin 723 liraya çıkıyor. Bu vatandaşımız, yeniden yapılandırmaya başvurup peşin ödemeyi seçerse, bin 723 lira yerine bin 22 lira ödeyecek. Yani borcu bir anda 701 lira düşecek. Neredeyse sadece ana parayı ödeyerek borcundan kurtulacak. İlk iki taksit süresinde öderse bin 113 lira, 18 taksitte ödemeyi seçerse de bin 410 lira ödeyerek, normalde bin 723 lira olan borcundan kurtulacak."



Ağbal, trafik para cezalarında da büyük avantaj bulunduğunu belirterek, "Trafik para cezalarında peşin ödeme ile sadece faizde değil, para cezasının aslında da indirim var. Mesela bir vatandaşımızın 3 yıl önceden 500 lira tutarında trafik para cezası var diyelim. 18 Mayıs'a kadar bu cezaya 950 lira da faiz geliyor. Toplamda bu vatandaşımızın bin 450 lira ödemesi gerekiyor. Yapılandırmaya başvurur ve peşin ödeme seçeneğini seçerse, ana para 375 liraya, faizi de 7 liraya düşüyor. Yani bin 450 lira yerine 382 lira ödeyerek, borcundan kurtuluyor. İlk iki taksit süresinde ödemesi halinde borcu 472 liraya, 18 taksitte ödemede ise 655 liraya düşüyor. Bu örneklerden de görüleceği üzere peşin ödeme seçeneğinde faizlerin neredeyse hepsini siliyoruz. Ayrıca vergi aslına bağlı cezaların ki bu cezalar en az alacak aslının yarısı kadar hesaplanır, tahsilinden de vazgeçiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.



VATANDAŞLARA ÇAĞRI



Bakan Ağbal, bu kadar çeşitli alanlarda düzenleme yapan ve toplumun her kesimine hitap eden kanunu herkese anlatabilmek ve azami seviyede yararlanılmasını sağlamak için çok sayıda tanıtım faaliyeti yapacaklarını da bildirdi.



Bu amaçla çok sayıda yazılı ve görsel iletişim kanallarını kullanacaklarını anlatan Ağbal, vatandaşlara dağıtılmak üzere 2,2 milyon broşür, 120 bin rehber hazırladıklarını ifade etti. Ağbal, hızlı trenlerde, havalimanlarında, otobüslerde, metrolarda, alışveriş merkezlerinde ve daha birçok alanda getirilen imkanları anlatacaklarını söyledi.



Öte yandan medyada tanıtıcı reklamların olacağını dile getiren Ağbal, "Şu ana kadar e-posta aracılığı ile 800 bin kişiyi bilgilendirdik. Buna devam edeceğiz. Ayrıca mükelleflerimizi bilgilendirmek amacıyla SMS ve mektup da göndereceğiz. Devlete borcu olan tüm vatandaşlarımızın bu tarihi fırsatı değerlendirmesini istiyoruz." dedi.



PARTİLERİN CEBE DOKUNAN VAATLERİ (PROF. DR. CEM KILIÇ YORUMLADI)

