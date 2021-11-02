Agflasyon nedir, nasıl ortaya çıkar?

COVID-19 salgını, küresel ısınma, olumsuz hava koşulları, arz-talep dengesinin bozulması, lojistik gibi sıkıntılar gıda fiyatlarında küresel artışı tetikledi.

Son dönemde tekrar gündeme gelen agflasyon, 'Talebin giderek artan şekilde arzı geride bırakması ve fiyatı 'şişirilmiş' seviyelere yükseltmesi nedeniyle ortaya çıkıyor.

2007 yılında Merrill Lynch ve 2008 başlarında Goldman Sachs tarafından kullanılan agflasyon kelimesi tarım (agro) ve enflasyon kelimelerinin birleşimiyle türetildi.

Agflasyon gıda, biyoyakıt gibi mahsullere yönelik talebin artması ve bunun sonucunda mal ve hizmetlerin fiyatlarının hızlı şekilde artmasını tanımlamak amacıyla kullanılır.