AGİ kalkınca çalışanın maaşında düşüş olacak mı?

TOBB ETÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Kılıç, "NTV'ye Sorun" programında çalışma hayatına ilişkin merak edilenleri yanıtladı.



Prof. Dr. Cem Kılıç'a yöneltilen sorular ve yanıtları şöyle;

AGİ kalktı mı? Çalışanın maaşından bir eksilme söz konusu olacak mı?

"AGİ artık tarihe karıştı. Asgari geçim uygulaması 2008'de gelmişti. 2022'de elde edilen kazançlarda hiçkimseye asgari geçim indirimi uygulanmayacak. Bunun kalkmış olması bir hak kaybı değil kazanım oldu. Daha düşük vergi ödeneceği için çalışanlar açısından bir kazançtır.

Örneğin brüt ücreti 6 bin 500 lira olan biri için ocak ayında hesaplanan gelir vergisi oranı 828 lira 80 kuruş. 5 bin 4 liraya kadar da vergiyi kaldırdık. Orası neydi daha önce 638 lira tutarındaki vergi idi, onu da düştüğümüzde daha önce 828 lira vergi ödemesi gereken kişi artı 190 lira 80 kuruş ödeyecek. Bu da elbette onlar için bir kazançtır brüt ve net hiç farketmez tüm çalışanlar etkilenecekler."

Emeklilere de zam gelecek mi? Devlet memuru olanlar için de düzenleme var mı?

"Dün Memur-Sen ile bakanlık bir araya geldi ve ek prokolle sosyal refah zammını gündeme getirdiler bu ocak ayında gerçekleşecek. Zaten şu anda yüzde 15,47 civarında bir artış var. Toplantılar sonucu bu oran daha da artacak.

İşçi ve Bağ-Kur emeklileri açısından da son 6 aylık TÜFE artışı yansıyacak. Türkiye'de ücretler birbirine yaklaşacak. Asgari ücrete yakın ücret grupları toplumun neredeyse yüzde 75-80'ini bulacak."

Asgari ücret artışıyla borçlanma bedeli ne kadar artış gösterdi? Borçlanma ne zaman yapılmalı?

"Bence hemen yapsınlar. Yurt dışı borçlanmada daha da arttı. Eğer askerlik ve doğum borçlanması yapacaksanız hemen ay sonuna kadar yapın diyorum. Çünkü yeniyılda daha da artacak."