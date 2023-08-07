Ağustos ayı Aile Destek Ödemesi ne zaman yatacak, tarih belli oldu mu?

DESTEK ÖDEMELERİ ZAMLANDI MI?



Aile Destek Programı ödemeleri hane başına düşen aylık gelir aralığına göre ödeme tutarları şu şekilde:



450 TL ve altı olanlar: 1.250 TL



450 TL üzeri - 911,15 TL ve altı olanlar: 1.100 TL



911,15 TL üzeri - 1372,30 TL ve altı olanlar: 950 TL



1372,30 TL üzeri - 1833,45 TL'den az olanlar: 850 TL alacak.