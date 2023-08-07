Ağustos ayı Aile Destek Ödemesi ne zaman yatacak, tarih belli oldu mu?

Aile Destek Paketi Ağustos ayı ödeme tarihleri, destekten faydalanan vatandaşların gündemindeki yerini koruyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahiplerine yapılan Aile Destek Programı ödemeleri, aylık gelir aralığına göre değişiklik gösteriyor. Peki, ağustos ayı Aile Destek Ödemesi ne zaman yatacak, tarih belli oldu mu?

Ağustos ayı Aile Destek Ödemesi ne zaman yatacak, tarih belli oldu mu?

Aile Destek Programı kapsamındaki ödemelerin tarihi ağustos ayının ilk haftasında gündem oldu. Türkiye Aile Destek Programı ödemeleri geçtiğimiz ay 11 Temmuz'da hesaplara geçmişti. Ağustos ödemelerinin de benzer şekilde ay ortasında yatırılması bekleniyor. 

Ağustos ayı Aile Destek Ödemesi ne zaman yatacak, tarih belli oldu mu? - 1

UZATMA KARARI GELDİ

Temmuz ayında sona ermesi beklenen Aile Destek Paketi ödemelerinin tarihi uzatılmıştı. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye Aile Destek Programı'nın bu sene de devam etmesi kararını aldık." ifadelerini kullanmıştı.

Ağustos ayı Aile Destek Ödemesi ne zaman yatacak, tarih belli oldu mu? - 2

DESTEK ÖDEMELERİ ZAMLANDI MI?

Aile Destek Programı ödemeleri hane başına düşen aylık gelir aralığına göre ödeme tutarları şu şekilde:

450 TL ve altı olanlar: 1.250 TL

450 TL üzeri - 911,15 TL ve altı olanlar: 1.100 TL

911,15 TL üzeri - 1372,30 TL ve altı olanlar: 950 TL

1372,30 TL üzeri - 1833,45 TL'den az olanlar: 850 TL alacak.

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