Evde bakım maaşı ödemeleri için tarih araştırmaları başladı. Her ay belirli tarihlerde hesaplara yatırılan evde bakım maaşı ödemeleri bu ay zamlı olarak hesaplara yatırılacak. Peki, ağustos ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak? Zamlı evde bakım maaşı ne kadar oldu?



EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI, NE ZAMAN YATAR?



Engellinin vasisi veya bakımını yürüten aile ya da akrabasına verilen evde bakım maaşı ödemeleri her ayın 15'i ile 31'i arasında yatırılıyor.



Buna göre; Evde bakım maaşları 15 Ağustos'tan itibaren hesaplara yatırılmaya başlayacak.

ZAMLI EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?



Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal yardım ödemelerine yapılan zam miktarlarını açıkladı. 2023 temmuz zammı ile yılın ikinci yarısında geçerli olacak yeni evde bakım maaşı belli oldu.



Ocak zammı sonrası evde bakım aylığı 4 bin 337 lira olmuştu. Temmuz ayında memur maaş katsayısında yaşanan değişikliğin ardından, yeni evde bakım maaşı ödemesi yüzde 17,55'lik zamla birlikte 5 bin 98 lira oldu.



Buna göre; Ağustos ayından itibaren evde bakım maaşları zamlı olarak 5 bin 98 lira şeklinde hesaplara yatırılacak.