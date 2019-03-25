Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2018 yılında gerçekleşen işsizlik rakamlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

2018 yılında yüzde 11,3 oranında işsizlik beklentisi olduğunu belirten Bakan Selçuk, rakamın tahminlerinin altında geldiğini belirtti.

2018'DE İŞSİZLİK YÜZDE 11 OLDU



Bakan Selçuk şu değerlendirmelerde bulundu:



"Bugün 2018 yılı iş gücü göstergeleri açıklandı. İş gücündeki ve istihdamdaki artışın devam ettiğini görüyoruz. Son 17 yıldaki en yüksek iş gücüne katılım oranına ulaştık.



İş gücü piyasasına 2018 yılında 631 bin yeni kişi katıldı. Bunun yüzde 87’sini istihdama kazandırdık. Kadınlarda ise bu oran yüzde 92 oldu.



Kadın istihdamını daha arttırmak için elimizden gelen çalışmaları yapacağız.



Mikro krediyi çok önemsiyoruz.



İşsizlik oranımız yüzde 11 olarak gerçekleşti. Biliyorsunuz yeni ekonomi programımızda 2018 yılı için işsizlik oranı tahminimiz yüzde 11,3 idi. Dolayısıyla da tahminimizin altında gerçekleşti."

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