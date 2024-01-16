Aile destek ödemeleri ne kadar oldu? 2024 aile destek ödemesine zam geldi mi? Bakan Göktaş duyurdu

Aile destek ödemelerinin ne kadar olduğu, Aile ve Sosyal Hizmetleri Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın açıklamaları sonrasında merak ediliyor. Bakan Göktaş yaptığı açıklamayla birlikte, aile destek ödemelerinde artışa gidildiğini duyurdu. Peki, 2024 aile destek ödemeleri ne kadar oldu, zam geldi mi?

Aile destek ödemeleri ne kadar oldu? 2024 aile destek ödemesine zam geldi mi? Bakan Göktaş duyurdu

2024 yılı aile destek ödemelerine zam gelip gelmediği, ihtiyaç sahibi birçok vatandaşın gündeminde yer alıyor. Şubat ayı itibarıyla zamlı olarak destek parası alacak olan vatandaşlar, ödemelerin ne kadar yapılacağını merak ediyor. Peki, aile destek ödemeleri ne kadar oldu, zam geldi mi?

AİLE DESTEK ÖDEMESİ NE KADAR OLDU?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal yardım programlarının aylık ödemelerinde yüzde 50’ye yakın artışa gidildiğini açıkladı.

Aile destek ödemelerinin güncel zamlı tutarına ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan henüz bir açıklama gelmedi.

Güncel tutarlar şöyle;

450 TL ve altı olanlar: 1.250 TL

450 TL üzeri - 911,15 TL ve altı olanlar: 1.100 TL

911,15 TL üzeri - 1372,30 TL ve altı olanlar: 950 TL

1372,30 TL üzeri - 1833,45 TL'den az olanlar: 850 TL alacak.

Aile destek ödemeleri ne kadar oldu? 2024 aile destek ödemesine zam geldi mi? Bakan Göktaş duyurdu - 1

ZAMLI ÖDEMELER NE ZAMAN YATIRILACAK?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Vatandaşlarımız arasında hiçbir ayrım yapmadan eşit ve adil hizmet prensibiyle toplumun tüm kesimlerine arz odaklı ve erişilebilir hizmet ağımızla ulaşıyoruz.

Dezavantajlı durumdaki bireyleri çeşitli hizmet ve sosyal yardım modelleriyle destekliyoruz. Yapılan yeni düzenleme sonrasında şubat ayından itibaren sosyal yardım programlarımızın aylık ödemelerini artışlı bir şekilde hak sahiplerinin hesaplarına yatıracağız." ifadelerine yer verdi.

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