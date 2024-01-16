Aile destek ödemeleri ne kadar oldu? 2024 aile destek ödemesine zam geldi mi? Bakan Göktaş duyurdu

2024 yılı aile destek ödemelerine zam gelip gelmediği, ihtiyaç sahibi birçok vatandaşın gündeminde yer alıyor. Şubat ayı itibarıyla zamlı olarak destek parası alacak olan vatandaşlar, ödemelerin ne kadar yapılacağını merak ediyor. Peki, aile destek ödemeleri ne kadar oldu, zam geldi mi?



AİLE DESTEK ÖDEMESİ NE KADAR OLDU?



Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal yardım programlarının aylık ödemelerinde yüzde 50’ye yakın artışa gidildiğini açıkladı.



Aile destek ödemelerinin güncel zamlı tutarına ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan henüz bir açıklama gelmedi.

Güncel tutarlar şöyle;



450 TL ve altı olanlar: 1.250 TL



450 TL üzeri - 911,15 TL ve altı olanlar: 1.100 TL



911,15 TL üzeri - 1372,30 TL ve altı olanlar: 950 TL



1372,30 TL üzeri - 1833,45 TL'den az olanlar: 850 TL alacak.

