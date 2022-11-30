Aile Destek Ödemeleri ne zaman? Aralık ayı ödemeleri için geri sayım sürüyor

Aralık ayının yaklaşmasıyla birlikte destek ödemeleri de gündeme geldi. Aile Destek Programı kasım ayı ödemeleri, 8 Kasım 2022 Salı günü hak sahiplerinin hesaplarına yatırıldı. Aralık ayında yapılacak ödemelerin tarihini merak eden vatandaşlar, resmi kanalların açıklamasına odaklandı. Peki, aralık ayı Aile Destek Ödemeleri ne zaman yapılacak?

Aile Destek Ödemeleri ne zaman? Aralık ayı ödemeleri için geri sayım sürüyor

Aile Destek Programı ödemeleri, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay düzenli olarak hesaplara yatıyor. Aralık ayı Aile Destek Ödemelerinin aralık ayının ilk günlerinde hesaplara yatırılması bekleniyor. 

ÖDEMELERLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı resmi internet sayfasında yer alan bilgilere göre, "Program dahilindeki gelecek ödemelerde de aynı uygulama sürdürülecek olup destek sağlanacak ayın sonunda ödeme işlemleri güncel veriler ışığında başlatılacaktır. İşlemleri takip eden ayın ilk haftasında ise hak sahibi vatandaşlarımıza Türkiye Aile Destek ödemeleri ulaştırılacaktır."

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ KAÇ AY YATACAK?

850 ile 1.250-TL arasında değişen tutarlarda olmak üzere en fazla 12 ay süreyle Aile Destek Programı ödemesi gerçekleştirilecek. 12 aylık ödeme döneminin son ödemesi 2023 yılı Haziran ayı için olup bu dönemin ödemesi takip eden Temmuz ayı gerçekleştirilerek söz konu destek programı sona erecek.

Aile Destek Ödemeleri ne zaman? Aralık ayı ödemeleri için geri sayım sürüyor - 1

AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Aile Destek Programına başvuran kişinin;

Türk vatandaşı olmaması,

Mavi Kart sahibi olması,

Yerleşim adresinin yurt dışında olması,

18 yaşından küçük olması,

Hanesinde memur, kamu işçisi, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.

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