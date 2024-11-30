Aile destek ödemeleri ne zaman, bu yıl mı bitecek? 2025'te aile destek ödemesi yapılacak mı?
Aile destek ödemelerinin ne zaman sona ereceği, ihtiyacı olan ve destek ödemesinden faydalanan birçok vatandaşın gündeminde yer almaya başladı. Her ay belirli tarihlerde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan aile destek ödemeleri yıl sonuna kadar uzatılmıştı. Peki, aile destek ödemeleri ne zaman, bu yıl mı bitecek? 2025 yılında aile destek ödemesi yapılacak mı?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklama sonrasında, aile destek ödemeleri yıl sonuna kadar uzatılmıştı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay ödeme alan vatandaşlar ise aile destek ödemelerinin ne zaman sona ereceğini araştırıyor. Peki, aile destek ödemeleri ne zaman, bu yıl mı bitecek? 2025 yılında aile destek ödemesi yapılacak mı?
AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN BİTECEK?
Aile Destek Programı ödemeleri yıl sonuna kadar uzatılmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aile Destek Programı'nın uzatıldığını belirterek, şunları söylemişti
"2 yıldır uyguladığımız destek programımızı, sosyal devlet vasfımızın bir gereği olarak 2024 yılının sonuna kadar uzatıyoruz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması göz önüne alındığında aile destek ödemeleri aralık ayında son kez yatacak.
AİLE DESTEK ÖDEMELERİ 2025 YILINDA DEVAM EDECEK Mİ?
2025 yılında aile destek ödemelerinin devam edip etmeyeceğine dair resmi bir açıklama yapılmadı.
Aile Destek Programı ödemeleri, aylık olarak hazırlanan ödeme listeleri çerçevesinde merkezi olarak yapılmaktadır.
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