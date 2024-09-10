Aile destek ödemeleri ne zaman yatacak? (2024 eylül ayı aile destek ödemesi)

Aile destek ödemelerinin ne zaman yatırılacağı, eylül ayı için hak sahibi olan vatandaşların gündeminde yer alıyor. Her ay Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yatırılan aile destek ödemelerinin, eylül ayında ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Peki, eylül ayı aile destek ödemeleri ne zaman yatacak?

Aile destek ödemeleri ne zaman yatacak? (2024 eylül ayı aile destek ödemesi)

Eylül ayı aile destek ödemelerinin hesaplara yatırılacağı tarih, bakanlık üzerinden ödeme alma hakkına sahip olan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Peki, eylül ayı aile destek ödemeleri ne zaman yatacak?

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Aile Destek Programı kapsamında ailelere yapılacak ödemeler hanede kişi başına düşen aylık gelire göre belirleniyor.

Aile Destek Programı Eylül ödemelerinin, ayın 15'i ile 31'i arasında yapılması bekleniyor.

Aile destek ödemeleri ne zaman yatacak? (2024 eylül ayı aile destek ödemesi) - 1

AİLE DESTEK PROGRAMI NEDİR?

Aile Destek Programı, ihtiyaç sahibi ailelerin desteklenmesi amacıyla, hanelerin kişi başına düşen gelir tutarına göre belirlenen 4 farklı gelir aralığı için 850-1250 TL tutarları arasında değişen aylık yardım ödenmesini içeren bir yardım programıdır.

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