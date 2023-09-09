Aile destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? (2023 eylül ayı aile destek ödemesi tarihi)

Eylül ayı aile destek ödemeleri için tarih araştırmaları başladı. Her ay bakanlık tarafından belli tarihlerde ihtiyaç sahibi vatandaşların hesaplarına yatırılan aile destek ödemelerinin, eylül ayında hangi tarihlerde yatacağı merak ediliyor. Peki, aile destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?



AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?



Türkiye Aile Destek Programı eylül ayı ödemelerinin yatırılacağı tarih, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, tarafından duyurulacak.



Aile destek ödemeleri geçtiğimiz ay 15 Ağustos tarihinde hesaplara yatmaya başlamıştı. Eylül ayı ödemelerinin de benzer şekilde ay ortasında başlaması bekleniyor.



AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR?



Aile Destek Programı ödemeleri hane başına düşen aylık gelir aralığına göre ödeme tutarları şu şekilde:



450 TL ve altı olanlar: 1.250 TL



450 TL üzeri - 911,15 TL ve altı olanlar: 1.100 TL



911,15 TL üzeri - 1372,30 TL ve altı olanlar: 950 TL



1372,30 TL üzeri - 1833,45 TL'den az olanlar: 850 TL alacak.