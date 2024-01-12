Aile destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Bakan'da destek ödemeleriyle ilgili açıklama

ÖDEME TARİHİNİ BAKAN GÖKTAŞ DUYURDU

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini 11 Ocak itibarıyla hesaplara yatıracaklarını belirterek, ihtiyaç sahibi hanelere bu ay toplam 4 milyar TL ödeme yapacaklarını duyurdu.“Büyüyen ve gelişen ülkemizin refahını vatandaşlarımızla paylaşmaya devam edeceğiz” diyen Bakan Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı’nda bugüne kadar hanelere toplam 64,3 milyar TL destek sağladıklarını bildirdi.

