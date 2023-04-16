Aile destek ödemeleri yattı mı? Sosyal ve ekonomik destek ödemeleriyle ilgili açıklama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahiplerine yatırılan destek ödemelerinin ne zaman yapılacağı merak ediliyordu. Her ay başında hesaplara aktarılan destek ödemeleriyle ilgili açıklama Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık'tan geldi.

Aile destek ödemeleri yattı mı? Sosyal ve ekonomik destek ödemeleriyle ilgili açıklama

Sosyal ve ekonomik destek ödemeleri hesaplara yatırıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, ihtiyaç sahibi ailelere çocukları için bu ay toplam 645 milyon 269 bin 922 lira Sosyal ve Ekonomik Destek ödemesi yaptıklarını bildirdi. 

Aile destek ödemeleri yattı mı? Sosyal ve ekonomik destek ödemeleriyle ilgili açıklama - 1

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, çocuk politikalarının temelinde, aile bütünlüğünün korunması ve çocuğun aile ortamında sağlıklı birey olarak yetiştirilmesinin bulunduğunu belirterek, bu kapsamda ihtiyaç sahibi ailelere çocukları için Sosyal ve Ekonomik Destek verdiklerini ifade etti.

Aile destek ödemeleri yattı mı? Sosyal ve ekonomik destek ödemeleriyle ilgili açıklama - 2

Sosyal ve Ekonomik Destek ödemesiyle ihtiyaç sahibi ailelerdeki yaklaşık 187 bin çocuğun masraflarını karşıladıklarını kaydeden Bakan Yanık, "Ödemeyle ailelerin çocuklarının temel gereksinimlerini ve eğitim giderlerini karşılıyoruz. İhtiyaç sahibi ailelerimize çocukları için nisan ayı içerisinde toplam 645 milyon 269 bin 922 lira tutarında Sosyal ve Ekonomik Destek ödemesi yaptık." bilgisini verdi.

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