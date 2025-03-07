Aile destek ödemesi bitti mi, mart ayında ödeme yapılacak mı? (2025 Aile Destek Programı)
Aile destek ödemeleri, 2022 yılından bu yana Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere ödeniyordu. Son olarak ocak ayında yatırılan aile destek ödemelerinin bitip bitmediği, Aile Destek Programı'ndan faydalanan vatandaşların gündeminde yer alıyor. Peki, 2025 aile destek ödemesi bitti mi, mart ayında ödeme yapılacak mı?
Aile destek ödemelerinin bitip bitmediği, ihtiyaç sahibi aileler tarafından sorgulanıyor. Program kapsamına dahil olan ailelere bugüne kadar 106,8 milyar lira ödeme yapılmıştı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklama sonrasında, programın sona erip ermediği belli oldu. Peki, Aile destek ödemesi bitti mi, mart ayında ödeme yapılacak mı?
AİLE DESTEK ÖDEMESİ BİTTİ Mİ?
Aile destek ödemesi geçtiğimiz yıl 2024 yılı sonuna kadar uzatılmış ve yardımdan faydalanan aileler ocak ayındaki son ödemelerini almıştı.
Ocak ayında yapılan ödemelerin ardından aile destek programı sona erdi. Programdan yararlananlar 2025 mart ayında ödeme alamayacak.
BAKANLIK AÇIKLADI
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre;
"Program, süreli olduğu için bakan imzasına gerek olmadan otomatik sonlanmıştır. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen Türkiye Aile Destek Programı, Haziran 2022'de geçici süreli başlatılan ve öngörülen sürede doğal olarak sona eren programdır." denildi.
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