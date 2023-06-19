Aile destek programı ne zaman bitecek, devam edecek mi? (2023 aile destek ödemeleri)

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, Haziran 2022-Mayıs 2023 tarihinden itibaren ihtiyaç sahibi ailelere verilen aile destek programı ödemeleri için tarih araştırmaları başladı. Aile Destek Programı ile ihtiyaç sahibi aileler, en fazla 12 aylık süre ile hane içindeki kişi başına düşen gelir tutarına göre belirlenen 4 farklı gelir aralığı için bakanlık tarafından destekleniyor. Peki, aile destek programı ne zaman bitecek, devam edecek mi?



AİLE DESTEK PROGRAMI NE ZAMAN BİTECEK?



Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan açıklama şu şekilde;



"850 ile 1.250-TL arasında değişen tutarlarda olmak üzere en fazla 12 ay süreyle Aile Destek Programı ödemesi gerçekleştirilecektir. 12 aylık ödeme döneminin son ödemesi 2023 yılı Haziran ayı için olup bu dönemin ödemesi takip eden Temmuz ayı gerçekleştirilerek söz konu destek programı sona erecektir."



Buna göre; Aile destek programı için ödemeler Temmuz 2023 tarihinde sona erecek.

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ DEVAM EDECEK Mİ?



Aile destek ödemelerinin devam edip etmeyeceğiyle ilgili bakanlık tarafından henüz yeni bir açıklama yapılmadı.



Açıklama yapılır yapılmaz haberimizden öğrenebilirsiniz.