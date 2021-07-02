Aile hekimlerine ek ödeme yapılacak

Sağlık Bakanlığı, 'Aşı Programı Teşviki' kapsamında aile hekimlerine ve aile sağlığı elemanlarına ek ödeme yapma kararı aldı.

NTV Haber 02.07.2021 - 11:11 | Son Güncelleme : 02.07.2021 - 11:12

Aile hekimlerine ek ödeme yapılacak

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Sağlık Bakanlığı, aşılama süreçinde önemli rol üstlenen aile hekimlerine de ek ödeme yapma kararı aldı.

Karar doğrultusunda,  'Aşı Programı Teşviki' çerçevesinde 1 Temmuz'dan itibaren aile hekimlerine 3 bin, aile sağlığı elemanlarına ise bin 500 liraya kadar aylık ek ödeme yapılacak.

Ek ödeme ile, salgın şartlarına rağmen bütün çocukluk çağı aşılarının eksiksiz tamamlanmasını sağlayan, aynı zamanda Covid-19 aşı programının uygulanmasına önemli katkılarda bulunan aile hekimliği birimlerinin teşvik edilmesi hedefleniyor.

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