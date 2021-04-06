Air France-KLM 4,7 milyar dolarlık kurtarma yardımı alacak

Forbes verilerine göre dünyanın en büyük beş havayolu şirketinden biri olan Air France-KLM’in pandemi koşulları nedeniyle zor günler geçirmesinin ardından Avrupa Komisyonu ve Fransız hükümeti tarafından 4 milyar euro yardım alacağı açıklandı.

Hollanda Kraliyet havayolları ve Air France havayollarının ortaklığıyla 2004 yılında kurulan Air France-KLM, karantina koşullarında havayolu taşımacılığının durma noktasına gelmesinin ardından büyük borç yüküyle karşılaşmıştı.



Avrupa Komisyonu ve Fransa hükümeti tarafından verilecek 4 milyar euro sonrasında yeniden sermayelendirme gerçekleştirilecek şirkette Fransa hükümetinin payının yüzde 30’a kadar yükselebileceği belirtildi.

Avrupa Komisyonu'ndan Salı günü yapılan açıklamaya göre Air France, hissedar aboneliğinin bir parçası olarak 1 milyar avroya kadar yeni sermaye alacak ve önceki 3 milyar avroluk Fransız kredisini hibrit araçlara dönüştürecek.

Buna karşılık Air France, Paris dışındaki Orly havaalanında 18 günlük slottan (iniş-kalkış hakkı) vazgeçmek zorunda kalacak.

‘FRANSA EN BÜYÜK HİSSEDAR OLABİLİR’

Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire, France Inter radyosunda yaptığı açıklamada, Fransız hükümetinin planın bir parçası olarak havayolunun en büyük hissedarı olabileceğini söyledi.

AB, Fransa'dan yapılacak yardımın yalnızca Air France-KLM'nin Fransız koluna fayda sağlayacağını söyledi.

Uzun zamandır beklenen paket, Air France-KLM’nin en büyük hissedarları olan Fransa ve Hollanda ile rekabet endişelerini telafi etmek için bir dizi koşul talep eden Avrupa Komisyonu arasında zaman zaman yaşanan gergin görüşmelerin odak noktasıydı.

Hükümetler geçen yıl gruba doğrudan kredi ve devlet destekli garantiler olarak toplam 10,4 milyar euro vermişlerdi.