Airbnb halka arz başvurusu yaptı

İnternet üzerinden konaklama hizmeti sağlayan Airbnb şirketi, corona virüs nedeniyle en ağır darbeyi alan turizm sektöründeki durgunluğa rağmen halka arzı ertelemiyor.

Yılın ilk yarısında 400 milyon dolar zarar eden ve gelirleri yüzde azalan şirketin likidite ihtiyacını borsadaki yatırımcıdan karşılamak için halka arz başvurusunda bulundu.

Pandemi öncesi 31 milyar dolar değerlemesi olan şirketin piyasa değerinin ise 18 milyara inmesi bekleniyor. ABD'de zamanlamayla ilgili tartışmalar sürerken dünya çapında 1.900 çalışanı bulunan Airbnb yetkilileri ve bazı analistler piyasada şu an "hikâye ve vizyonun" satın alındığını öne çıkarıyor.



CNN'in haberine göre, Airbnb CEO'su Brian Chesky mayıs ayında çalışanlarına ilettiği mektupta işlerin "sert bir şekilde etkilendiğini" ve bu yılki gelirin, şirketin 2019'da kazandığının yarısından daha az olmasının beklendiğini yazdı. Ayrıca Airbnb'nin neredeyse pes edeceğini duyurdu.

2007 yılında Brian Chesky ve Joe Gebbia'nın San Francisco'da bulunan dairelerini şehirdeki büyük bir tasarım konferansı sırasında kiralamak istemeleriyle kurulan Airbnb, daha sonra Nathan Blecharczyk'ın da katılımıyla üçlü bir ortaklık formatına kavuştu ve internet üzerinden hızla büyüyerek geleneksel seyahat acentelerini tehdit eder hale geldi.

VİDEO: TURİZMDE YENİ NORMAL-ARŞİV