AJet, Ankara’dan Erbil seferlerine başlıyor

AJet, Ankara’dan direkt sefer yaptığı destinasyonlara bir yenisini daha ekliyor. AJet, ekim ayında Başkent Ankara’dan Irak’ın Erbil kentine direkt seferler başlatıyor.

Erbil’e ilk seferi 26 Ekim 2025 tarihinde yapılacak. AJet, Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan Erbil’e perşembe ve pazar olmak üzere haftanın 2 günü sefer düzenleyecek. Seferlerin biletleri 79 dolardan başlayan fiyatlarla satışa çıktı.

