AJet, pilot alımı için ilan yayımladı

Ajet'in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, sorumlu kaptan pilot ve uçuş tecrübesine sahip 2'nci pilot alımı yapılacağı duyuruldu.



Açıklamada, "Kariyer Yolculuğunuzda AJet ile Yükselin! AJet olarak, B-737 ve A-320 uçak tiplerinde operasyonel mükemmelliyete önem veren Sorumlu Kaptan Pilot ve uçuş tecrübesine sahip 2'nci Pilot adaylarını ekibimize katmak istiyoruz. Siz de bu güçlü kadronun bir parçası olmak için başvurunuzu hemen yapın" denildi.

Adayların havayolu şirketinin resmi internet sitesi üzerinden başvuru yapabilecekleri belirtildi.