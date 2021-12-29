AK Parti grup başkanvekili Elitaş: Kripto varlıklarla ilgili bir an önce düzenleme yapılmalı

Kripto para yasası için Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde önemli bir toplantı yapıldı. AK Parti grup başkanvekili Mustafa Elitaş kripto para uzmanlarıyla biraraya geldi.

Elitaş başkanlığındaki toplantıya, kripto para piyasasının tarafları ile kamu kurumlarının temsilcileri katıldı.

Toplantıda konunun uzmanları, düzenlemeye ilişkin fikir ve önerilerini sundu. Düzenleme kapsamında Sermaye Piyasası Kanunu’nda değişiklikler yapılması öngörülüyor.

Toplantı sonrasında basın açıklaması yapan Elitaş, "Aldığımız ortak kanaatimiz, bir an önce yasanın çıkarılması" dedi.

Elitaş açıklamasında şunları kaydetti:

"Temsilciler özellikle yurtdışına gidiş ve gelişlerle ilgili çekincelerini dile getirdi. bunlar için bir düzenlemenin olması gerek. Yeni maduriyetlerin doğmaması için bu tespitlerin yapılması gerekiyor. 2-3 milyar dolar arasında bir piyasa hacmi var. 5 ila 14 milyon kişi arasında bu piyasada oyuncu ve yatırımcı var. Manipülasyonlar olabilir ancak bunların önüne geçilebilmesi için mutlaka yasal düzenleme gerekli"