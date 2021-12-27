AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş, TBMM'de kripto para uzmanları ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma günü kripto para düzenlemesinin kısa süre içerisinde Meclis'e gönderileceğini açıklamıştı.

Bu açıklama sonrasında AK Parti'den bir adım daha geldi. Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, sosyal medyada kripto para üzerine yazılar yazan uzmanlarla biraraya gelecek.

Görüşmede hazırlanan taslak üzerinde uzmanların görüşleri ve önerileri alınacak.

Yapılacak çalışmalar sonrasında son şekli verilecek düzenleme Meclis'e sunulacak.

