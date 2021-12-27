AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş, TBMM'de kripto para uzmanları ile görüşecek

AK Parti, kripto para düzenlemesi için harekete geçti. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, sosyal medyada yazılar yazan kripto para uzmanları ile çarşamba günü Meclis'te biraraya gelecek.

Haberler - NTV Haber 27.12.2021 - 12:10

AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş, TBMM'de kripto para uzmanları ile görüşecek

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma günü kripto para düzenlemesinin kısa süre içerisinde Meclis'e gönderileceğini açıklamıştı.

Bu açıklama sonrasında AK Parti'den bir adım daha geldi. Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, sosyal medyada kripto para üzerine yazılar yazan uzmanlarla biraraya gelecek.

Görüşmede hazırlanan taslak üzerinde uzmanların görüşleri ve önerileri alınacak.

Yapılacak çalışmalar sonrasında son şekli verilecek düzenleme Meclis'e sunulacak.

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