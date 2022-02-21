AK Parti'den EYT açıklaması: Masaya yatırılacak

AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili açıklama yaptı.



5 adımlı bir programın söz konusu olduğunu kaydeden Akbaşoğlu, bunun ilk ikisinin hayata geçirildiğini söyledi.



Emeklilikte Yaşa Takılanlar Federasyonu'nun kendilerini ziyaret ettiğini söyleyen Akbaşoğlu, "Kendi taleplerinin sözlü ve yazılı olarak ilettiler. Bu konuyla ilgili ayrıntılı görüşme yaptık. 5 adım atmak suretiyle bir süreç yönetimden bahsetmiştim. Bir asgari ücretle işe başlayacağız. Memur ve emeklilerin durumunu ele alacağız. Bunları hayata geçirdik.

3600 ek gösterge ile ilgili çalışma yapacağımı söylemiştim, görüşmeler başladı. Bu süreç yönetimi kendi sıralaması içerisinde devam ediyor. İnşallah 2022 yılı içerisinde nasıl bir sonuç oluşturduğunu göreceğiz. Çalışma Bakanlığı çalışmaları yürütmektedir" diye konuştu.

Akbaşoğlu, şöyle devam etti:

"Bu konuda yeni düzenlemeler yapılması isteğini ortaya koyabilirler. 3600 ek gösterge ile ilgili çalışma grupları oluşturarak, kamu çalışanı ile ilgili söz verdiğimiz kadrolar ve bununla beraber hiyerarşik anlamda kendi içerisinde de adilane yaklaşımın belirlemenin konulacağını ifade ettik.

Belediyelerde çalışan bütün sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi konusu karara bağlandıktan sonra EYT'li kardeşlerimizin durumunu masaya yatırmak, platform yetkililerle görüşmek suretiyle kamuoyuna ne yapacağımızı net bir şekilde ifade edeceğimizi paylaşmış olduk. Onlar da memnuniyetlerini ifade ettiler" diye konuştu.