AK Parti'den 3600 ek gösterge açıklaması

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu 3600 ek gösterge ve asgari ücrete ilişkin açıklama yaptı.

Akbaşoğlu, TBMM’de basın toplantısı düzenledi.

3600 ek gösterge konusuna değinen Akbaşoğlu, "Daha önce zikredilen kadrolarla ilgili geniş bir çalışma yapılıyor. Bu konuda paydaşlarla birlikte iki toplantı gerçekleştirildi.

Bu yasal bir çerçeveye teklife dönüştürülmek için genel kurulumuza gelecek. 3600 ek göstergeyi polislerimize vereceğiz. Kimsenin endişesi olmasın. Sözleşmeli personelin durumu alınacak, EYT'li kardeşlerimizin durumu ele alınacak" diye konuştu.

1 Temmuz'da memur ve emeklilere maaş artışı söz konusu olacak. Temmuzda maaş düzenlemesi yapılacak. 3600 ek gösterge çıkacak. 3600 ek gösterge düzenlemesini temmuza kadar çıkaracağız.

Asgari ücretlilerin durumu da ele alınacak kamuoyu ile paylaşılacak" değerlendirmesini yaptı.

3600 EK GÖSTERGEDE ÜÇÜNCÜ TOPLANTI 10 MAYIS'TA



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin başkanlığında 16 Şubat'ta yapılan ilk toplantının ardından mart ayında ikinci toplantı da yapıldı. Üçüncü toplantı ise 10 Mayıs'ta planlanıyor. Bakan Bilgin daha önce yaptığı açıklamada, çalışmaların tamamlanmasının ardından hazırlanacak yasa teklifinin mayıs-haziran ayında TBMM'ye sunulmasını hedeflediklerini belirtti. Uygulamanın ise 2023 yılından itibaren hayata geçirilmesi bekleniyor.