Akademisyenler ve iş dünyası yapay zeka için bir araya geldi

Türkiye Bilişim Vakfı ile İstanbul Teknik Üniversitesi liderliğinde kurulan Yapay Zeka Türkiye Platformu (AITR), İTÜ Maçka Kampüsü’nde düzenlenen “Değişimin Habercisi: Yapay Zeka” başlıklı ilk etkinliğinde sektör paydaşlarını bir araya getirdi. Zeka Türkiye Platformu, kamu, özel sektör ve akademi işbirlikleri aracılığıyla yapay zeka teknolojisine yönelik ulusal ve uluslararası bir ekosistem ağı oluşturmayı hedefliyor.



TBV Başkanı Faruk Eczacıbaşı, İTÜ Araştırma Dekanı Prof. Dr. Altan Çakır ve TÜBİSAD Yönetim Kurulu Başkanı Levent Kızıltan’ın açılış konuşmalarını gerçekleştirdiği etkinlikte Chicago Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi ve “Arnold C. Harberger” kürsüsü sahibi Prof. Ufuk Akçiğit ana konuşmacı olarak yer aldı.



Yapay zekanın özellikle tüketime yönelik birçok alanda görüldüğünü söyleyen TBV Başkanı Faruk Eczacıbaşı, “Ama acaba yeterli mi? Ekonominin, sosyal yapının, sosyal kumaşın, yönetişimin alanlarında veri toparlama ve kullanmayı ne yapacağız? Yalnız kâr amaçlı, tüketime yönelik teknoloji kullanımı eski bir altyapının üstüne oturursa bu yapının çatırdadığını görmeyecek miyiz? İşte AITR platformuna tam da bu nedenle ihtiyacımız var. Kâr amacı gütmeyen bir yapı olarak veriyi üretmenin, değerlendirmenin ve ekonomiye, sosyal yapıya, yönetişime yararlı olması için odaklanmanın gerekli olduğunu düşünüyoruz. Doğrularımız sürdürülebilirliğin, temiz, barışçıl, yaşanabilir bir geleceğin hedefleri. Amacımız Türkiye’nin gezegenimizin geleceğine katkısını göstermek için çalışmak” dedi.



İTÜ Araştırma Dekanı Prof. Dr. Altan Çakır ise yaptığı konuşmada yapay zeka konusunda önemli olan ve üzerinde durulması gereken konuları; problemin temel niteliği ve veri kullanmayı doğru kurgulamak, insan gücü, regülasyonlar ve yapay zekanın demokratikleşmesi olarak sıraladı.



Konuşmasında, geleceğin en önemli iki konusunun yapay zeka ve blockchain olduğunu belirten TÜBİSAD Yönetim Kurulu Başkanı Levent Kızıltan, yapay zekanın sadece günlük iş hayatında iş yerlerinin performansını etkilemeyeceğini, geleceğin işgücünü tanımlayacak olan bileşenleri içinde barındırdığının altını çizdi.



“ASIL TARTIŞILMASI GEREKEN EĞİTİM POLİTİKASI”



Etkinliğin ana konuşmacısı Chicago Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Ufuk Akçiğit, ülkeler için uzun vadede büyümenin tek tetikleyicisinin teknolojik büyüme olduğunun altını çizdi ve şunları söyledi: “Teknolojik büyümeyi yapabilmek için doğru insanları doğru yerlere getirip, onlara kaynak ayırıp araştırma yapmalarını sağlamanız gerekiyor. Fikir üretebilecek insanların sayısını değiştirmediğiniz sürece Ar-Ge ve inovasyon yukarı gitmeyecek. Tartışılması gereken aslında eğitim politikası.”



“YAPILMASI GEREKEN İNSANI ARAŞTIRMAK”



Kaliteli araştırma yapmak için veriye ihtiyaç olduğunu belirten Akçiğit, “Yapılması gereken firmaları anlamaktansa insanları anlamak, insanı ve insanın güdülerini araştırmak. Veri konuşuyor. Firmaların strateji, ülkelerin politika belirlemesi için verileri işlemek ve doğru şekilde kullanabilmek çok önemli. Ekonomi biliminde büyük veri setlerini, makina öğrenmesi tekniklerini de kullanarak işlemeye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.



Etkinlik kapsamında iki panel gerçekleştirildi. “Akademi Gözüyle Günümüz ve Gelecek Yapay Zeka Teknolojileri” konulu panelde Prof. Dr. Altan Çakır moderatörlüğü üstlenirken, Sabancı Üniversitesi’nden Prof. Dr. Berrin Yankıoğlu, İTÜ’den Prof. Dr. Berk Canberk, Boğaziçi Üniversitesi’nden Prof. Dr. Cem Say ve Prof. Dr. Kemal Cılız ile Koç Üniversitesi’nden Prof. Dr. Deniz Yüret konuyla ilgili görüşlerini anlattı.



“Yapay Zeka Teknolojileri ile İş Dünyasındaki Değişim” konulu panelde ise TÜBİSAD Başkanı Levent Kızıltan moderatör, Türk Telekom CSO’su Barış Karakullukçu, SAS Genel Müdür Yardımcısı Emre Ultav, Ford Otosan CDO’su Hayriye Karadeniz, Doğuş Teknoloji Genel Müdürü Semih İncedayı ve İşbankası VP Sezgin Lüle konuşmacı olarak yer aldı.