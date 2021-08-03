Akaryakıt bayi denetiminde tüzel kişilere yetki

Akaryakıt bayi denetim sisteminin kurulması ve uygulanması için tüzel kişiler yetkilendirilecek.

Anadolu Ajansı 03.08.2021 - 09:33

Akaryakıt bayi denetiminde tüzel kişilere yetki

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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), akaryakıt bayi denetim sisteminin kurulması ve uygulanması için tüzel kişilerin yetkilendirilmesi hakkında kararı kabul etti.

Konuya ilişkin Kurul kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Karara göre, bayi denetim sisteminin kurulması, uygulanması, bakım ve onarımı için başvuruda bulunan tüzel kişilerin EPDK tarafından yetkilendirilmesi ile yetkilendirilmiş kişilerin hak ve yükümlülüklerine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Akaryakıt kaçakçılığıyla mücadelede bayi denetim sisteminin etkinliğinin artırılması amacıyla dağıtıcı lisansı sahiplerinin otomasyon sistemi EPDK tarafından yetkilendirilmiş tüzel kişiler aracılığıyla kurulacak.

Söz konusu karar 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunun 7'nci maddesi dayanak alınarak hazırlandı.

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