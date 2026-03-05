Akaryakıt fiyatlarındaki artışta yükü devlet üstlenecek. Eşel mobil sistemi devreye girdi

ABD ve İsrail'in İran'a başlattığı saldırı ve Devrim Muhafızlarının Hürmüz Boğazı'na uyguladığı geçiş ambargosu petrol fiyatını yükseltti.

Petrole gelen zam akaryakıt fiyatlarına da yansıyor. Önceki gün devreye girmesi beklenen 6,69 liralık motorin zammı eşel mobil sisteminin devreye alınacağı beklentisiyle ertelenmişti.

Eşel mobil sistemine geçiş kararı bugün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Karar göre uluslararası petrol fiyatları veya döviz kurlarına bağlı olarak akaryakıt fiyatlarına gelecek artışta Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarları, artışın yüzde 75'i kadar azalarak uygulanacak.

EŞEL MOBİL NEDİR?

Eşel mobil sistemi, akaryakıt fiyatlarındaki dönemsel artışların enflasyonist etkilerini önlemek amacıyla, uluslararası petrol fiyatları ve döviz kuru artışlarına bağlı olarak oluşacak fiyat artışlarının, Özel Tüketim Vergisi’nden karşılanarak akaryakıtın pompa satış fiyatına yansımamasını sağlamaya yönelik bir sistem olarak biliniyor.

Örneğin, motorin fiyatı belirtilen nedenlerle (vergiler hariç) 20 kuruş artacağında, motorindeki ÖTV aynı tutarda indirilmek suretiyle motorinin pompa fiyatı sabit tutuluyor. Daha sonra motorin fiyatında indirim yapılacak olması durumunda ise, öncelikle ÖTV tutarı artırılarak vazgeçilen ÖTV karşılanıyor.

Böylelikle Hazine ve Maliye Bakanlığı, tüketiciyi ve dezenflasyon sürecini artan fiyatlardan koruma altına almış oluyor.

2021'DE SONA ERDİ

Türkiye'de uygulanan eşel mobil sistemi 2021 yılının son çeyreğinde artan döviz kuruna bağlı olarak, akaryakıt ürünlerinde kaldırıldı.