Akaryakıt işletmecileri 'maktu' değil 'nispi' kâr marjı istiyor

Son günlerde sürekli zam gelen akaryakıt fiyatlarına rağmen kazançlarında bir artış yaşanmadığına dikkat çeken akaryakıt istasyonu işletmecileri, artan maliyetler dolayısıyla zararına satış yaptıklarını ifade ettiler.

Petrol Ürünleri İşverenleri Sendikası (PÜİS) Samsun Şube Başkanı Zafer Güler, kredi kartı komisyonu ve maktu kâr marjı sayesinde akaryakıt istasyonu işletmecilerinin zor durumda olduğunu ileri sürerek, kâr marjında enflasyon oranının korunarak nispi kâr marjı sistemine geçilmesi gerektiğini belirtti.



"YAKIT ALAMAYAN MÜŞTERİLER İSTASYON SAHİPLERİNE KIZIYORLAR"



Zam öncesi akaryakıt istasyonlarında oluşan yoğunluk hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Zafer Güler, "Akaryakıtın bileşimi dolar ve petrol fiyatları. Biz akaryakıtı ithal ettiğimiz için fiyatların artması çok normal. Fiyatların aşağıya düşmesini umut ediyoruz ama enflasyon rakamlarına baktığımızda pek mümkün görünmüyor. Bu fiyatlar hem tüketici hem de bizi zor durumda bıraktı. Çünkü istasyonlara akın edildiği için bayiler de zor durumda kalıyor. Bizler suçlanıyoruz.

Bir istasyonun günlük kapasitesi 30-40 bin litredir. İnsanlar zam öncesi panik halinde deposunu doldurmaya geliyor. Böyle olunca da istasyonların kapasitesi yetmiyor. İnsanlar da yakıt kalmayınca istasyonlara, ‘yarına mal saklıyorsunuz’ diye bizleri suçluyorlar. Bu koşullarda yetmek mümkün değil. Bizim mal satmamak gibi bir lüksümüz yok" dedi.



"BENZİN 8 TL'YKEN DE 14 TL’YKEN DE LİTRE BAŞINA 40 KURUŞ KAZANIYORUZ"



İstasyonların kâr marjının maktu oran olarak maliyetlere göre çok az olduğunu vurgulayan Zafer Güler, "Şu anki enflasyon ile akaryakıt istasyonları para kazanmıyor, aksine zarar konumundayız. Elektrik, asgari ücret, doğalgaz ve su zamları bizleri bayağı etkiledi. Akaryakıta zam geldikçe bizim kazancımız artmıyor.

Bizim kâr marjımız 8 TL’ye mal satarken de aynıydı şu anda 13-14 TL’ye satarken de aynı. Bu yüzdeli oranda olsa kâr marjımız artacak ama böyle değil. Talebimiz, enflasyon oranında bir gelir bekliyoruz. Çünkü artık masrafların altında eziliyoruz.

Maktu ücret, dağıtıcı ile bizim aramızda litre başına 80 kuruştu. Bunu da dağıtıcı ile 40’ar kuruş olarak paylaşıyoruz. Akaryakıtçıların ayakta kalması için acil çözüm bekliyoruz" diye konuştu.



"BANKALAR KREDİ KARTINDAN YÜZDE 2 KOMİSYON ALIYOR"



Kredi kartı komisyonu ve kâr marjı sistemi hakkında da görüşlerini paylaşan Güler, şunları söyledi:

"Bir de kredi kartı alışverişlerinden yaşadığımız mağduriyet söz konusu. Tüketici bizden 100 TL’lik yakıt alıp, kartta çektirdiğinde biz o parayı bankadan 98 TL olarak alıyoruz. Yani bankalar yüzde 2 komisyon alıyor. Bankalar, 'parayı 40 gün hesabınızda tutarsanız, komisyon almayız' diyorlar. 40 gün hangi bayi dayanabilir? Bu oranın yüzde 2,5’a çıktığı zamanlar da oldu.

Kredi kart komisyonları ve kâr maktu konusu taleplerimizi idarecilere ilettik. Kâr marjlarımızın maktu değil de nispi yani oranlara göre artması için talepte bulunduk. Nispi olarak ne kadar olacağı hükümetin bileceği şey. Biz sadece eski sistem ile yaşayamayacağımızı anlattık. Bununla ilgili de gelişme bekliyoruz.

Bizi ayakta tutabilecek bir marj talebinde bulunduk ve cevabını bekliyoruz. Bir tüccar para kazanmadan ayakta durabilir mi? Şu anda günde 10 bin litre akaryakıt satan bir istasyon tamamen zarar durumunda. Bununla ilgili belgeleri ilgili bakanlıklara sunduk. Aralık ayından bu zamana sıfır kazançla gidiyoruz."