Eskiden verilen ve yasaklanan tabak, kupa, oyuncak gibi hediyelerin verilmesine yönelik sınırlama devam edecek. Araçlarda bulunabilecek temel ihtiyaçların akaryakıt veya LPG alımından bağımsız tüketicilere hediye edilmesine ise devam edilebilecek.

Sürücü istasyona gittiğinde kendisine kağıt mendil, araç kokusu, toz bezi hediye edilebilecek.

Daha önce, bankalarla yapılan finansal promosyonlarda akaryakıt bayilerinin kazanmadığı yalnızca bankaların kazandığı görüşü nedeniyle bu tür promosyonlar kaldırılmıştı.

Yeni kararda bu promosyonların da devam edeceği ifade edildi. Bu kapsamda kredi kartları ve banka kartlarıyla düzenlenen kampanyalar çerçevesinde ücretsiz akaryakıt veya LPG sunulabilecek.

SORU & CEVAP: AKARYAKIT FİYATLARI (VİDEO)