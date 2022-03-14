Akaryakıt sektörü toplanıyor: Benzin ve motorin fiyatları masada

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, artan akaryakıt fiyatlarına çözüm üretmek ve akaryakıt sektörünün sorunlarını dinlemek üzere 16 Mart Çarşamba gününe sektör temsilcilerini toplantıya çağırdı. Toplantıda vatandaşın ve akaryakıt bayilerinin artan fiyatlar karşısında korunmasına yönelik çözüm önerileri konuşulacak.

Haberler - ntv.com.tr 14.03.2022 - 11:20

Akaryakıt sektörü toplanıyor: Benzin ve motorin fiyatları masada

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Akaryakıtta son dönemde artan fiyatların ardından akaryakıt sektörü çözüm arayışıyla bir araya gelecek.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) öncülüğünde sektörün bileşenleri 16 Mart Çarşamba günü toplanacak. Fiyat artışları sonrasında akaryakıt bayilerinin durumu ile ilgili değerlendirmeler yapılacak.

NAKİTLE AKARYAKITA DÜŞÜK FİYAT YOLDA

Bayilerden gelen talepler çerçevesinde örneğin nakit satışlara daha düşük fiyatlı tarife belirlenip belirlenemeyeceğine bakılacak. Nakliye ücretlerine düzenleme yapılması yönünde talep değerlendirilecek. 

Fiyat artışlarının satışlara etkisinin de değerlendirildiği bir zirve olacak.

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