Akaryakıt şirketleri için rekabet soruşturması başlatıldı.
Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, BP Petrolleri AŞ, OPET Petrolcülük AŞ, Petrol Ofisi AŞ ve Shell & Turcas Petrol AŞ'nin bayilerine yönelik uygulamalarıyla rekabeti ihlal ettikleri iddiasını içeren başvuru üzerine yürütülen ön araştırma Rekabet Kurulu'nca karara bağlandı.
Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak söz konusu şirketlerin rekabeti ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik soruşturma açılmasını kararlaştırdı.
Akaryakıt şirketlerine rekabet soruşturması
Anadolu AjansıEkonomi
Rekabet Kurulu'nca, BP Petrolleri AŞ, OPET Petrolcülük AŞ, Petrol Ofisi AŞ ve Shell & Turcas Petrol AŞ hakkında soruşturma açılmasına karar verildi.
Akaryakıt şirketleri için rekabet soruşturması başlatıldı.