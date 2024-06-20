Akaryakıt zammı ne zaman, zam olacak mı? Benzin ve motorin zammında son durum

Akaryakıt zammının ne zaman yapılacağı, araç sahipleri tarafından merakla sorgulanmaya başladı. Benzine 1 lira 64 kuruş, motorine ise 1 lira 63 kuruş zam beklentisi sürüyor. Sürücüler ise beklenen akaryakıt zammının yapılacağı tarihi araştırıyor. Peki, akaryakıt zammı ne zaman, zam olacak mı?

Akaryakıt zammı ne zaman, zam olacak mı? Benzin ve motorin zammında son durum

zammının yapılacağı tarih, binlerce araç sahibini yakından ilgilendiriyor. Güncel akaryakıt litre fiyatlarına göre, İstanbul'da Avrupa Yakası'nda motorinin fiyatı 40,67 liradan, benzinin litresi ise 40,3 liradan satılıyor. Peki, akaryakıt zammı ne zaman, zam olacak mı?

AKARYAKIT ZAMMI NE ZAMAN?

Alınan bilgiye göre bugün yapılması beklenen zamlar ileri bir tarihe ertelendi.

21 Haziran Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere benzine 1 lira 64 kuruş, motorine ise 1 lira 63 kuruş zam yapılması bekleniyordu.

Akaryakıt zammı ne zaman, zam olacak mı? Benzin ve motorin zammında son durum - 1

FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de ve fiyatları hesaplanırken; gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

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