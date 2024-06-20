Akaryakıt zammı ne zaman, zam olacak mı? Benzin ve motorin zammında son durum

Akaryakıt zammının yapılacağı tarih, binlerce araç sahibini yakından ilgilendiriyor. Güncel akaryakıt litre fiyatlarına göre, İstanbul'da Avrupa Yakası'nda motorinin fiyatı 40,67 liradan, benzinin litresi ise 40,3 liradan satılıyor. Peki, akaryakıt zammı ne zaman, zam olacak mı?



AKARYAKIT ZAMMI NE ZAMAN?



Alınan bilgiye göre bugün yapılması beklenen zamlar ileri bir tarihe ertelendi.



21 Haziran Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere benzine 1 lira 64 kuruş, motorine ise 1 lira 63 kuruş zam yapılması bekleniyordu.

