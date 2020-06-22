Akaryakıta çifte zam geldi.



Bu gece yarısından itibaren benzinin litresinde 24, motorinde 23 kuruş fiyat artışı yaşanacak.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?



Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

ZAM SONRASI NE KADAR OLACAK?

Zam sonrası benzinin litre fiyatı Ankara'da 6 lira 48 kuruşa, İstanbul'da 6 lira 34 kuruşa çıkacak. Motorinin litresi ise Ankara'da 5 lira 95 kuruştan, İstanbul'da 5 lira 91 kuruşa satılacak.

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