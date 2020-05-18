Akaryakıtta çifte zam

Akaryakıt fiyatları, bir aşağı bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.



Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinde 8 kuruş, benzinde 13 kuruş zam gerçekleşti.



AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI



Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.



Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.