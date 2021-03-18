Akaryakıtta tavan fiyat kararı Resmi Gazete'de (Hangi ilde ne kadar farklı satılabilecek?)

EPDK, petrol piyasasında iki ay süreyle uygulanacak akaryakıt fiyatını belirledi. Fiyatlarda 17-20 kuruş indirim olacağını açıklayan EPDK, tavan fiyat üzerinden il bazında yapılabilecek farklı satış fiyatlarını da belirledi.

ntv.com.tr - Anadolu Ajansı 18.03.2021 - 10:12

Akaryakıtta tavan fiyat kararı Resmi Gazete'de (Hangi ilde ne kadar farklı satılabilecek?)

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Akaryakıtta gizli zamma EPDK'dan "tavan fiyat" freni

Akaryakıtta gizli zamma EPDK'dan "tavan fiyat" freni

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 81 ilde iki ay süreyle uygulanacak akaryakıt fiyatlarının tespitine ilişkin karar aldı.

EPDK'nin konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

Buna göre kurum, benzin ve motorinde 81 ilde iki ay süreyle uygulanacak fiyat farkı tablosunu yayımladı.

Kaynak: Resmi Gazete Kaynak: Resmi Gazete

EPDK tarafından dün yapılan açıklamada, tüketicileri korumak, sektörün sürdürülebilir ve rekabetçi yapısını devam ettirebilmek ve ortaya çıkan "kar oyunlarının" tekrarlanmaması amacıyla tavan fiyat uygulanması kararı alındığı duyurulmuştu.

Kaynak: Resmi Gazete Kaynak: Resmi Gazete

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