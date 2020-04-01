Akbank, sağlık kuruluşları ve çalışanları için 10 milyon liralık kaynak ayırdı

Akbank, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele eden sağlık kuruluşları ve çalışanlarının ihtiyaçlarına destek vermek için 10 milyon liralık kaynak oluşturdu.

Anadolu Ajansı 01.04.2020 - 13:14

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Akbank'tan yapılan açıklamada, bankanın Covid-19 salgınının olumsuz etkilerini azaltmak ve ülke ekonomisini desteklemek adına bir dizi önlem aldığı anımsatıldı.

Önlemlerin yanı sıra, sağlık kuruluşları ve mücadelenin ön saflarında bulunan çalışanlar için de 10 milyon liralık kaynak ayrıldığı aktarılan açıklamada, 

"Covid-19 salgınıyla yürütülen bu zorlu mücadelede Akbank ayırdığı kaynakla Sağlık Bakanlığı Devlet Hastaneleri'nin acil ihtiyaç duyduğu teçhizat ve sarf malzemeleri konusunda mevcut durumu güçlendirmek amacıyla destek verecek. 

Akbank tüm dünyayı etkisi altına alan salgına karşı ülke olarak tek yürek halinde mücadele verilen bu zor günlerde; salgının olumsuz etkilerini en aza indirmek ve ekonomiye destek vermek için hayata geçirdiği önlemlerle sürece katkı sağlamaya kararlılıkla devam ediyor" ifadeleri kullanıldı.

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