Akbank'tan 'çöktü' iddialarına yanıt: Bankamızda hiçbir güvenlik sorunu bulunmamaktadır

Akbank sistemlerindeki yavaşlama ve kesintiler üzerine 'siber saldırı' iddiaları gündeme geldi. Banka'dan yapılan açıklamada güvenlik problemi yaşanmadığı belirtilerek, "Kamuoyuna yansıyan haberler gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.

ntv.com.tr 06.07.2021 - 16:19 | Son Güncelleme : 06.07.2021 - 16:41

Akbank'tan 'çöktü' iddialarına yanıt: Bankamızda hiçbir güvenlik sorunu bulunmamaktadır

Akbank'ın mobil ve internet bankacılığı da dahil olmak üzere sistemlerine erişim sağlanamamasının ardından 'siber saldırı' iddiaları gündeme geldi. 

Banka'dan yapılan açıklamada, "Bugün bankamız sistemlerinde yaşanan yavaşlama ve kesintilerin siber saldırı nedeniyle olduğuna dair kamuoyuna yansıyan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Bankamızda hiçbir güvenlik sorunu bulunmamaktadır. Problemin giderilmesi için ilgili birimlerimiz çalışmaktadır. Gösterdiğiniz anlayış için teşekkür ederiz" denildi. 

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