Akbank'tan hizmet kesintilerine ilişkin yeni açıklama: ATM'ler yeniden hizmet vermeye başladı

Akbank hizmet kesintilerine düzelmeye başladığını açıkladı. ATM'lerin yeniden hizmet vermeye başladığını duyuran Akbank'ın açıklamasında "12.07.2021 tarihine kadar tüm diğer banka ATM'lerinden Akbank Kart'ınızla yapacağınız para çekme ve yatırma, kredi kartı borç ödeme ve görüntüleme işlemlerinden diğer bankalar tarafından alınan ücretler iade edilecektir" denildi.

Anadolu Ajansı 07.07.2021 - 16:36 | Son Güncelleme : 07.07.2021 - 21:29

Akbank'tan hizmet kesintilerine ilişkin yeni açıklama: ATM'ler yeniden hizmet vermeye başladı

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Akbank, dün başlayan ve bankanın ana bilgisayarındaki teknik sorundan kaynaklanan kesintilerin düzelmeye başladığını duyurdu.

Bankadan yapılan açıklamada, "ATM'lerimiz yeniden hizmet vermeye başladı. Kartlı işlemlerinizi, tüm ATM'lerimizden ve üye iş yerlerinden gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca 12.07.2021 tarihine kadar tüm diğer banka ATM'lerinden Akbank Kart'ınızla yapacağınız para çekme ve yatırma, kredi kartı borç ödeme ve görüntüleme işlemlerinden diğer bankalar tarafından alınan ücretler iade edilecektir. Diğer kanallarımız kullanıma açıldıkça konuyla ilgili sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz" denildi.

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