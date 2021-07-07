Akbank'tan hizmet kesintilerine ilişkin yeni açıklama: ATM'ler yeniden hizmet vermeye başladı

Akbank, dün başlayan ve bankanın ana bilgisayarındaki teknik sorundan kaynaklanan kesintilerin düzelmeye başladığını duyurdu.



Bankadan yapılan açıklamada, "ATM'lerimiz yeniden hizmet vermeye başladı. Kartlı işlemlerinizi, tüm ATM'lerimizden ve üye iş yerlerinden gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca 12.07.2021 tarihine kadar tüm diğer banka ATM'lerinden Akbank Kart'ınızla yapacağınız para çekme ve yatırma, kredi kartı borç ödeme ve görüntüleme işlemlerinden diğer bankalar tarafından alınan ücretler iade edilecektir. Diğer kanallarımız kullanıma açıldıkça konuyla ilgili sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz" denildi.

