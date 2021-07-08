Akbank'tan şubelere ilişkin yeni açıklama

Yaklaşık iki gündür kesintilerin yaşandığı Akbank'ta işlemler normale döndü. Banka, tüm hizmetlerin devreye alındığını duyurdu. Banka, şubelerin 8-9 Temmuz'da öğle arası dahil saat 19.00'a kadar hizmet vereceğini açıkladı.

NTV Haber 08.07.2021 - 10:50

Akbank'tan şubelere ilişkin yeni açıklama

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Akbank'tan 'çöktü' iddialarına yanıt: Bankamızda hiçbir güvenlik sorunu bulunmamaktadır

Akbank'tan yapılan açıklamada, "İnternet ve mobilin de devreye girmesi ile birlikte tüm kanallarımız hizmete açıldı" denildi.

İşlem kanallarının yakından izlendiği dile getirilen açıklamada, "Mağduriyet yaşayan müşterilerimizden ve paydaşlarımızdan bir kez daha özür dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Akbank, 6-7 Temmuz'da gerçekleşmesi gereken kredi kartı ve kredi ödemelerinin bugüne ertelendiğini, gecikme faizlerinin de iade edileceğini duyurdu.

Banka, 12 Temmuz'a kadar diğer ATM'lerden yapılan işlemlerden alınan ücretlerin de geri yatırılacağını bildirdi.

AKBANK'TAN ŞUBELERE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Öte yandan Akbank, şubelerinin 8-9 Temmuz'daki çalışma şartlarını değiştirdi. 

Akbank'tan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Şubelerimiz, 8-9 Temmuz 2021 tarihlerinde müşterilerimize öğle saatleri de dahil olmak üzere 09.00-19.00 arasında kesintisiz hizmet verecektir."

NE OLMUŞTU?

Akbank dijital bankacılık sistemlerinde yaşanan sorun nedeniyle banka müşterileri, 6 Temmuz sabah saatlerinden itibaren hiçbir bankacılık işlemini yapamamaya başladı. Bankadan yapılan açıklamalarda siber saldırının söz konusu olmadığı ifade edildi.

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