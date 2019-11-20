Akfen Holding'den 200 milyon TL'lik tahvil ihracı

Akfen Holding, 200 milyon TL'lik tahvil ihracını başarıyla tamamladı.

2010'dan bu yana dokuzuncu tahvil ihracına çıkan Akfen Holding bu işlemlerin sonunda toplam 1,43 milyar TL’lik ihraca imza atarken, elde edilen kaynağın Akfen'in gelecek yıllardaki yatırımları için kullanılması planlanıyor.



Tahvil ihracı hakkında bilgi veren Akfen Holding Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (CFO) Gülbin Uzuner Bekit, “Sermaye piyasalarında her zaman ilkleri gerçekleştiren Akfen, son olarak 2 yıl vadeli 200 milyon TL’lik tahvil ihracıyla sermaye piyasalarında olan gücünü çok sayıdaki yatırımcılardan gelen yüksek talep ile bir kez daha kanıtlamış oldu.

Akfen Holding Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (CFO) Gülbin Uzuner Bekit

Sermaye piyasalarında var olduğumuz ilk günden itibaren bu piyasalara güvenimiz devam etmektedir. Akfen Holding’e duyulan güvenle tahvil ihracımıza gelen yüksek talebin Türkiye'nin ve Türk ekonomisinin geleceği anlamında önemli bir gösterge oluşturacağına inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Akfen Holding'in 2 yıl vadeli ve 3 ayda bir kupon ödemeli olarak yapılan 200 milyon TL tahvil ihracı 20 Kasım 2019 tarihinde Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla gerçekleştirildi.

150 milyon TL olarak planlanan tahvil ihracında çok sayıdaki yatırımcıların yoğun ilgisiyle 200 milyon TL’lik satış yapıldı. 2010 yılından bu yana 9 yılda dokuzuncu tahvil ihracına çıkan Akfen Holding bu işlemlerin sonunda 1,4 milyar TL'lik ihraca imza attı.

GELECEK YILLARDAKİ YATIRIMLARDA KULLANILACAK



Tamamı Türkiye’de olmak üzere 2018 yılında 5,6 milyar TL’lik yatırım hayata geçiren, 2019 – 2020 yıllarında çeşitli projelerle yapacağı yaklaşık 10 milyar TL’lik yatırımı tamamlayacağını duyuran Akfen Holding, tahvil ihracıyla birlikte elde edeceği kaynağı gelecek yılların yatırımları için kullanmayı planlıyor.

Akfen Holding’in 2 yıl vadeli ve 3 ayda bir kupon ödemeli olan 200 milyon TL’lik tahvil ihracının büyük ilgi gördüğünü ifade eden Akfen Holding Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (CFO) Gülbin Uzuner Bekit, “Akfen Holding olarak inşaat, enerji, deniz liman işletmeciliği, deniz ulaşımı, gayrimenkul, madencilik, sigorta ve reasürans brokerliği, su/atık su ve katı atık yönetimi sektörlerindeki faaliyetlerimizle Türkiye’nin altyapı ve üstyapı sektöründeki yatırımlarımıza devam etmekteyiz. 150 milyon TL’lik bir tahvil ihracı planladık.

Ancak firmamıza güvenin sonucunda gelen çok yüksek talep ile ihraç miktarımızı arttırıp 200 milyon TL ile sınırlayarak tahvil satışını başarıyla gerçekleştirdik. Akfen Holding’e duyulan güvenle tahvil ihracımıza gelen yüksek talebin Türkiye’nin ve Türk ekonomisinin geleceği anlamında önemli bir gösterge oluşturacağına inanıyoruz” ifadelerini kullandı.



9 TAHVİL İHRACINDA 1,43 MİLYAR TL TALEP



Akfen Holding, 2 yıla kadar vadeli 200 milyon TL’lik ihraca gelen yoğun talep ile birlikte dokuzuncu tahvil ihracını başarıyla gerçekleştirirken, 9 yıllık süreçte 9 tahvil ihracı ile şimdiye kadar tüm tahvil ihraçlarından toplam 1,43 milyar TL’lik ihraca imza attı. Akfen 2010 yılında 100 milyon TL, 2011’de 80 milyon TL, 2012’de 200 milyon TL, 2014’te 400 milyon TL, 2017’de 450 milyon TL ve bugün tamamlanan tahvil ihracı ile de 200 milyon TL’lik ihraç gerçekleştirdi.