Akfen Yenilenebilir Enerji, Türk sermaye piyasaları ile finans sektörünün en saygın ödüllerinden biri olarak kabul edilen “2019 Türkiye Bonds & Loans Ödülleri”nde “En İyi İhracat Finansmanı Kredisi” (ECA/Export Finance Deal of the Year) ödülünü alırken, “En İyi Doğal Kaynaklar Finansman Kredisi” (Natural Resources Finance Deal of the Year) kategorisinde ikincilik ödülüne layık görüldü.



2018 yılının Eylül ayında gerçekleştirilen imza töreni ile Akfen Yenilenebilir Enerji tarafından Türkiye’nin 5 bölgesine yayılan ve 275 MW gücünde olan 4 rüzgar enerji santrali (RES) için 260 milyon dolarlık uzun vadeli proje finansmanı kredisi Türkiye İş Bankası, Vakıfbank, Garanti Bankası, Yapı Kredi Bankası’nın garantörlüğünde Almanya merkezli KfW IPEX-Bank ve EBRD tarafından sağlandı. Kurulu gücü 103 MW olan 9 güneş enerji santrali (GES) için ise 103 milyon dolarlık uzun vadeli kredi EBRD ve Türkiye İş Bankası tarafından sağlandı.

YATIRIMLAR ÜLKENİN 5 BÖLGESİNE YAYILACAK



Törende ödülü alan Akfen Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü Kayrıl Karabeyoğlu, tamamı yerli ve yenilenebilir enerji projelerine yönelik yerli-yabancı dev bankalardan Türkiye’nin en büyük yeşil enerji kredisini almalarının takdir gördüğünü ifade etti.

Kredisi alınan yeni yatırımlarla Akfen Yenilenebilir Enerji’nin yerli ve doğal kaynaklardan üretime dayalı enerji santrali toplam kurulu gücünün 632 MW’a çıkacağını anlatan Karabeyoğlu, “Marmara, Ege, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde güçleri 378 megavat olan 13 santral yaklaşık 1 yıl içinde tamamlandığında 1.2 milyon kişinin yaşadığı hanelerin elektriği tamamen doğal kaynaklardan sağlanmış olacak. Böylelikle Türkiye’nin enerji hedeflerine büyük katkı sağlayacağız” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK YEŞİL ENERJİ KREDİSİ

Akfen Yenilenebilir Enerji, 5 bölgeye 530 milyon dolar değerinde 13 rüzgar ve güneş enerjisi santrali kurmak için yerli – yabancı 6 bankadan 363 milyon dolarla ‘Türkiye’nin en büyük yeşil enerji kredisini’ almıştı.