Akkök Holding, Epsilon Kompozit'i satın alıyor

Akkök Holding, global şirketlere üretim yapan Epsilon Kompozit’in yüzde 51’lik hissesi için satın alma anlaşması imzalayarak, Rekabet Kurumu'na başvurdu.



Rekabet Kurumu'nun onayının ardından Epsilon’un yüzde 51 hissesi, Akkök Holding ve ana ortaklarından ARD Holding AŞ ile NDÇ Holding AŞ'ye ait olacak.



2011 yılında kurulan Epsilon Kompozit, havacılık başta olmak üzere çeşitli sektörlere yönelik kompozit aksam ve parçalarının üretim ve montajını gerçekleştiriyor. Airbus, Bell ve KAI gibi uluslararası iş ortaklarına sahip şirket, yurt içinde de yerli savunma sanayi şirketlerine üretim yapıyor.



"KOMPOZİTTE DIŞA BAĞIMLILIK AZALACAK"



Yüksek katma değere sahip kompozit ihracatının, Türkiye'nin bu önemli alandaki ithalatını ve dışa bağımlığını azaltacağını ifade eden Akkök Holding İcra Kurulu Başkanı Ahmet Dördüncü, "Gelecek hedeflerimiz doğrultusunda sürdürülebilir ve sağlıklı büyümemize katkı sağlayacak uzun vadeli yatırımlara odaklandık. Bu tür yatırımlarla Türkiye'ye ihracat ve istihdamda güç katmaya devam edeceğiz."



ULUSLARARASI LİDERLİK HEDEFİ



Yeni yatırımla kompoziti ana iş kollarından biri haline getirmeyi planladıklarını belirten Dördüncü, "Gelişmekte olan kompozit alanında Epsilon ile uluslararası yarışta liderlik hedefliyoruz" dedi.



Akkök Holding ve grup şirketleri, 2021’e satın alma yatırımıyla başlamıştı. Holding iştiraki Akkim, USK Kimya'yı 63 milyon dolar bedelle bünyesine dahil etmişti.