Akkuyu'da temel atılıyor

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kurumu Rosatom tarafından inşa edilecek Akkuyu NGS bin 200 megavatlık 4 üniteden oluşacak.



Akkuyu NGS projesinin yüzde 35-40'lık kısmında yer alacak Türk şirketlerinin, milli ekonomiye 6-8 milyar dolar arasında katma değer sağlayacağı hesaplanıyor.



Mersin'deki Akkuyu NGS 4 bin 800 megavatlık tam kapasitesiyle devreye girdiğinde, yaklaşık 35 milyar kilovatsaat elektrik üretimiyle İstanbul'un enerji ihtiyacını tek başına karşılayabilecek.



Yaklaşık 20 milyar dolarlık maliyetiyle ülkede tek kalemde yapılan en büyük yatırım olacak Akkuyu NGS'nin üretimi, Türkiye'nin elektrik talebinin yüzde 10'unu karşılayacak.

3 BİN 500 KİŞİYE İŞ İMKANI



Ayrıca bölgedeki istihdamı artıracak Akkuyu NGS inşaatında, en yoğun döneminde yaklaşık 10 bin kişi çalışırken, işletme aşamasında ise yaklaşık 3 bin 500 kişiye iş imkanı sağlanacak.



İlk ünitesinin 2023 yılında elektrik üretimine başlaması planlan Akkuyu NGS'nin diğer ünitelerinin de birer yıl arayla devreye alınması hedefleniyor.



Öte yandan, Akkuyu NGS'de çalışmak üzere Rusya'da eğitim alan 248 öğrenciden, 6,5 yıllık eğitim sonunda mezun olan 35'inin bu aydan itibaren projede görev alması bekleniyor.



Hükümetler arası Akkuyu NGS anlaşması Türkiye ile Rusya arasında 2010 yılında imzalanmıştı.

"AKKUYU NGS'DE İNŞAAT BELİRLENEN TAKVİM DOĞRULTUSUNDA İLERLİYOR"



Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, Türkiye'nin ilk nükleer santrali olacak Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) temel atma törenine ilişkin, "İnşaat belirlenen takvim doğrultusunda ilerliyor. Projeye stratejik yatırım statüsü veren Türk ortaklarımıza teşekkür ediyoruz. Şimdi şirketimiz inşaat izni bekliyor ve bu iznin verileceğinin teyidini de aldık" dedi.

​Novak, öncelikle Türk yatırımcıların projenin inşaat ve işletme kısımlarında yer almalarının önemli olduğunu ifade ederek, bu konuda Türk şirketlerle son derece yoğun görüşmeler sürdürüldüğünü ve olumlu sonuçlar alınacağını beklediklerini kaydetti.

TÜRKAKIM-2 İÇİN GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR



Öte yandan, TürkAkım doğalgaz boru hattı projesinin ikinci hattı için çok sayıda ülkeyle görüşmelerin devam ettiğinin altını çizen Novak, şu ifadeleri kullandı:



"İkinci hattının inşa edilmesi ve Güney Avrupa'da bu altyapının sağlanması için söz konusu ülkelerin projeyle ilgilenmesi son derece önemli. Bugün projeye bu ilginin gösterildiğini görüyoruz.

İtalya, Yunanistan, Bulgaristan, Sırbistan, Macaristan ve Avusturya üzerinden çeşitli rotaları değerlendiriyoruz. Gazprom, Enerji Bakanlığının da katılımıyla şu anda doğalgazın alıcılarıyla ticari görüşmeler yürütüyor. Avrupa Komisyonu ile de temas halindeyiz. Doğalgaz sevkiyatıyla ilgili en etkin seçeneğin tercih edileceğini düşünüyorum."

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