Akşamdan kalma çalışana evden çalışma izni!

Manchester'daki genç yetenekler için cazip bir iş yeri olma hedefinde olan Bolton merkezli dijital pazarlama ajansı The Audit Lab, hafta içi dışarı çıkma alışkanlığı olan çalışanlarına, önceden haber vermeleri koşuluyla evden çalışabilme izni verdi.



Ajansın başkanı Claire Cromptom, "Genelde hafta ortası iş çıkışı bara giden milenyum kuşağı çalışanlarımıza böyle bir fırsat sunmak istedik. Dışarı çıkacaklarsa önceden ‘akşamdan kalma' rezervasyonu yapıyorlar. Evlerindeki koltuklarında pijamalarıyla çalışabiliyorlar" diye konuştu.

VİDEO: YILLIK İZİNLERİ PARÇA PARÇA KULLANABİLİR MİYİZ?