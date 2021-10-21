Aksigorta kasko sigortası ile aracınızı güvence altına alın

Araç Kasko sigortası olası bir kaza sonrası aracın hasar görmesi ya da kullanılamayacak durumda olması nedeniyle finansal destek sağlar. Kasko poliçesine eklenecek sağlık hizmetleri teminatı ile kaza sonucu oluşabilecek yaralanma ve ölüm gibi can güvenliği ile ilgili durumlarda araçta bulunanları bir nevi koruma altına alıyor.

Aksigorta, çarpışmadan hırsızlığa, selden doluya, yolda kalmadan yaralanmaya kadar birçok riske karşı aracı ve araç içindeki eşyaları güvence altına alıyor.



Araç sahibinin poliçesinde bulunan teminatlar gerek sigorta şirketi gerekse araç sahibinin durumuna göre farklılık gösterebiliyor.

KASKO SİGORTASI İLE NELER GÜVENDE? NELERİ KAPSIYOR?

Araç ve şoför

Kaza veya çalınma, yolda kalma, doğal felaketler, anahtar çalınması, yanlış yakıt dolumu gibi durumlar ve araç kullanırken sürücünün başına gelebilecek kazalarda hasar ve tedavi masrafları, sigorta kapsamında.

Araçtaki Kişisel Eşyalar

Olası riskler yaşandığında araç içindeki kişisel eşyalar koruma altında.

Karşı Araç

Araçla karşı tarafa verilen maddi veya bedeni zararlarda Zorunlu Trafik Sigortası limitleri yetersiz kalırsa oluşacak masrafları da güvence altına alınıyor.

Teminatlar



Çarpma ve Çarpışma

Sigortalının iradesi dışında, sabit ya da hareketli bir cisim tarafından araca çarpılması ya da aracın böyle bir cisme çarpması durumunda oluşacak masraflar karşılanıyor.

Yangın

Aracın kısmen veya tamamen yanması durumunda oluşan hasarları kapsar.

Hırsızlık

Aracın çalınması halinde sigorta sahibine araç rayiç bedeli kadar ödeme yapılır.



İhtiyari Mali Mesuliyet

Üçüncü kişilere verilen maddi ve bedeni zararların trafik sigortası teminatlarını aşan kısmını üstlenir.

Koltuk Ferdi Kaza-Tedavi Masrafları

Yolculuk süresi boyunca yaşanacak her türlü kaza sonucu oluşan vefat, maluliyet ve tedavi masrafları teminat altına alınır.

Hukuksal Koruma



Sigortalının aracıyla dahil olduğu herhangi bir kaza neticesinde yapmak zorunda olduğu hukuki savunma ve dava masrafları karşılanır.

Yol Yardım Hizmetleri



Aracın bozulması, kaza sonucu hareketsiz kalması gibi durumlar ile aracın yakıtının bitmesi, lastiğinin patlaması gibi hallerde çekici hizmeti sağlanır.



Mini Onarım



Kasko poliçesi geçerliliği süresince ekstra bedel ödenmeksizin ve hasarsızlık indirimi bozulmaksızın araçtaki ufak hasarların tamir masrafları karşılanır.

ÜCRETSİZ HİZMETLER



Yol Yardım

Aracın bozulması veya kaza sonucu hareketsiz kalması durumları ile aracın yakıtının bitmesi, lastiğinin patlaması gibi hallerde çekici hizmeti ve araç arızalarında tamirci ihtiyacının karşılanması, 7/24 Yol Yardım Hizmeti'nde.

Yedek Araç Hizmeti

Kaza sonrası araç hareket edemeyecek veya trafik güvenliğini tehdit edecek durumdaysa 1 iş gününden uzun sürecek tamir işlemleri için onarım süresi boyunca kullanabilecek yedek araç temini.

Mini Onarım Hizmeti

Kasko poliçesi geçerliliği süresince ekstra bedel ödenmeksizin ve hasarsızlık indirimi bozulmaksızın araçtaki ufak hasarların tamir masrafları, Mini Onarım Hizmeti ile karşılanır. Geniş hizmet ağı ve kaliteli servis hizmeti ile küçük çizikler, göçükler, boya tamiri ile iç döşeme, cam ve plastik hasarları, hasarsızlık indirimi etkilenmeden onarılır.



Acil Tıbbi Yardım

Acil müdahalenin gerektiği durumlarda araç içindeki herkes, kara ambulansı ile en yakın sağlık kuruluşuna nakledilir. Üstelik kullanılan ilaç ve malzemeler ücretsiz olarak temin edilir.

Sıfır Araç Koruması

Sıfır km aracının tam hasar alması durumunda, ikinci el değeri yerine anahtar teslim değerinin ödenmesi imkânı da kasko avantajları arasında.

(İLANDIR)