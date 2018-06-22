Ana sigortacılık sistemlerinin ne yazık ki geleneksel tutucu yapıtaşları üzerine oturmuş olduğunu belirten Aksigorta BT ve Dijitalden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Metin Demirel, bu tutuculukla gelecekte var olmanın mümkün olmadığının altını çiziyor ve ekliyor: “Biz DNA’mızı müşteri ilişkileriyle, dijitalle ve inovasyonla yeniden yapılandırıyoruz. Bu geleneksel yapının dışına çıkabilmek için Microsoft Dynamics 365’i geleceğin sistemi olarak belirledik.”



Microsoft Dynamics 365 ile anında artan müşteri memnuniyeti



Aksigorta Çağrı Merkezi Operasyon Yöneticisi Meral Oral, Microsoft Dynamics 365’i kullanmaya başlamadan önce müşteri bilgilerinin tek bir alanda toplandığı, müşterileri görmeyi ve tanımayı sağlayan bir 360 derece ekranları olmadığını belirtiyor.



Meral Oral, Microsoft çözümünün sağladığı avantajlar konusunda “Artık, müşterilerimiz bizimle temasa geçtiği anda hem onları tanıyabiliyoruz hem de 360 derece müşteri ekranından müşterilerimizin yaşadığı yolculuğu hızlı ve kolayca görebiliyoruz. Bu sayede müşterilerimizde kesintisiz ve omni-channel bir müşteri deneyimi yaşatıyoruz. Bu da müşteri memnuniyetine ve bağlılığına olumlu bir etki sağlıyor. Microsoft Dynamics 365 ile müşterilerimizin hangi temas noktalarından hangi hizmeti aldığını ve tüm etkileşimlerini görebiliyoruz. Bunun yanı sıra CRM’in müşteri tanıma özelliği sayesinde onları şaşırtabiliyoruz. Örneğin müşterilerimize, süresi dolmak üzere olan trafik poliçelerini ya da sahip oldukları evcil hayvan için sunabileceğimiz pati sigortası dâhilindeki muayene ya da temizlik hizmetlerini hatırlatabiliyoruz” diyor.



“Dijital dünyada yerini alamayanlar oyun dışına itiliyor”



Dijital dünyada yerini alamayan şirketlerin oyunun dışına itildiğini belirten Metin Demirel, Microsoft ürünlerine duydukları güveni şöyle dile getiriyor: “Kendimizi bu dijital dünyaya adapte edebilmek için dünyanın en değerli şirketlerinden Microsoft’la ile beraber ‘dijitalleşme ve müşteri odaklılık’ projesini yürütüyoruz. Microsoft Dynamics 365’i ana sigortacılık sistemi olarak kurguluyoruz. Bu yolda Microsoft’un yatırımlarına ve bize katacağı değere yürekten inanıyoruz.”



Kurumunuzu geleceğe taşıyacak modern ve akıllı bulut uygulamaları sunan, CRM ve ERP özelliklerini birleştirip veri silolarını ortadan kaldıran Microsoft Dynamics 365 ile tanışmak için https://dynamics.microsoft.com/tr-tr/ linkini ziyaret edebilirsiniz.